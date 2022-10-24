Никопольские скалолазки Алина Щигарева и Оксана Бурова завоевали «золото» и «серебро» Кубка Европы

Об этом рассказывает директор департамента молодежи и спорта ОГА Александр Пшеничников.
«Скалолазание: Кубок Европы, финал. Лаваль, Франция, 21-22.10.22 Скорость: 1 город Щигарева Алина, 2-й город. Бурова Оксана. Поздравляем!». – говорится в сообщении.
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