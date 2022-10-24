Никопольские скалолазки Алина Щигарева и Оксана Бурова завоевали «золото» и «серебро» Кубка Европы

Об этом рассказывает директор департамента молодежи и спорта ОГА Александр Пшеничников.

Юные никопольские спортсменки Алина Щигарева и Оксана Бурова успешно выступили на престижных международных соревнованиях. Они завоевали золотую и серебряную медали соответственно.

23 октября в Каменском Днепропетровской области на улице Галины Романовой…

23 октября на линию экстренной помощи поступило сообщение о том,…

Упал в 1,5-метровую яму: щенка спасли в Днепре 23 октября на линию экстренной помощи поступило сообщение о том, что был обнаружен щенолк, который упал в глубокую яму в Соборном районе города. просмотров

В Днепропетровской области загорелся микроавтобус 23 октября в Каменском Днепропетровской области на улице Галины Романовой загорелся микроавтобус Mercedes-Benz. просмотров

ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов, — Генштаб Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 23 октября успешно приостановили атаки врага в Харьковской и Донецкой областях. просмотров

На Днепропетровщине ночь прошла без атак, — Резниченко 24 октября — 243-й день Украина противостоит полномасштабному вторжению россии. Сегодняшняя ночь в Днепропетровской области прошла без вражеских обстрелов. просмотров

Осталось трое детей: защищая Украину, погиб Роман Макуха из Кривого Рога 16 жовтня, захищаючи свободу та незалежність своєї держави, у Харківській області загинув боєць з Кривого Рогу Роман Макуха. просмотров