Никопольщина всю ночь содрогалась от взрывов: Резниченко о ситуации на утро 7 октября

Сегодня ночью российские оккупационные войска шесть раз ударили по Никопольщине из РСЗО и тяжелой артиллерии. Предварительно люди не пострадали.

В Никополь прилетели около 40 российских снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажек, более десяти частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.

В Марганецкой громаде продолжается обследование пораженных территорий. Масштабы разрушений уточняются.

В других районах кричала сирена, но обошлось без вражеских ударов и в эту минуту спокойно.

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