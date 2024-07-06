Никопольщина пережила за день 5 артобстрелов и 3 атаки дронами-камикадзе

Враг сегодня снова терроризировал Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

За день Никопольщина пережила 5 артобстрелов и 3 атаки дронами-камикадзе. Враг бил по райцентру, Красногригорьевской и Покровской общинах, — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате российских обстрелов Никопольщины погибла 65-летняя женщина.

Повреждены предприятием, пять частных домов, а также не эксплуатировавшаяся трехэтажка.

Разбито несколько хозяйственных сооружений, задело гараж, мопед и линию электропередач.

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