Никополь с утра атаковали дронами-камикадзе: подробности от ГСЧС

Эту информацию сначала сообщил глава НикопольскойРВА Евгений Евтушенко, а теперь подтвердили в ГСЧС.
По словам спасателей, утром россияне направили на Никополь два дрона-камикадзе. Известно о разрушении второго этажа одной из построек. На месте начался пожар, который уже ликвидировали. Пока нет информации о пострадавших.
Кроме того, спасатели отметили, что ночью враг атаковал Никопольский район. В Марганецкой общине произошел пожар, который спасатели уже потушили. Повреждены частные дома. 2 хозяйственные постройки разрушены. Погибли 34 домашних животных. Повреждены линии электропередач.
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