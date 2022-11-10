Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Николаевская область полностью освобождена от оккупантов: Ким сделал заявление

Николаевская область полностью освобождена от оккупантов: Ким сделал заявление

Сегодня 21:05
просмотров

Несмотря на успешное контрнаступление наших героев на юге, гражданским лицам еще слишком рано возвращаться в свои населенные пункты.

Новости Днепра про Николаевская область полностью освобождена от оккупантов: Ким сделал заявление

Об этом пишет глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Много хороших новостей. Мы готовимся к восстановлению электричества, тепла, гуманитарной помощи. Однако мы продолжаем молчать, потому что это работа военных. Никакие группы, делегации, журналисты не допускаются в освобожденные деревни, потому что там есть опасность. Там нужно провести фильтрацию и кучу всего», — сказал Ким.

По словам главы Николаевской ОВА, всем мирным жителям, покинувшим Снигиревку и другие населенные пункты, еще рано возвращаться.

При этом коммунальщики в скором времени смогут вернуться на освобожденные территории. Как отметил Ким, для этого необходимо сначала связаться со своими руководителями.

«Те, кто работал на коммунальные службы – обращайтесь к своим руководителям, потому что мы готовим возвращение туда всего административного персонала, чтобы освобожденные населенные пункты работали полноценно. Всем, кто хочет вернуться — нужно вернуться на работу», — добавил Ким. 

Читайте также:

Новости Днепра про Николаевская область полностью освобождена от оккупантов: Ким сделал заявлениеУкраїнська Новости Днепра про Николаевская область полностью освобождена от оккупантов: Ким сделал заявлениеРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ВСУ ведут наступление на юге, оккупанты ищут новые ресурсы для мобилизации, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    ВСУ ведут наступление на юге, оккупанты ищут новые ресурсы для мобилизации, — Генштаб

    ВСУ за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск продвинулись на 7…

    Спортивный тренер Виктор Чернокун, попавший в автомобильную аварию, скончался в больнице
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Спортивный тренер Виктор Чернокун, попавший в автомобильную аварию, скончался в больнице

    Сьогодні, 10 листопада, зупинилося серце 27-річного Віктора Чорнокуна, який потрапив…

    Укрзализница начала продавать билеты по новым правилам: что изменилось для пассажиров с 10 ноября
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Укрзализница начала продавать билеты по новым правилам: что изменилось для пассажиров с 10 ноября

    Укрзализница с 10 ноября начала продавать билеты на популярный среди…

    Хранил наркотики и оружие: в Кривом Роге у мужчины нашли запрещенные предметы
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Хранил наркотики и оружие: в Кривом Роге у мужчины нашли запрещенные предметы

    В Кривом Роге мужчина хранил большое количество наркотиков и оружия.

    Последние новости

    ВСУ ведут наступление на юге, оккупанты ищут новые ресурсы для мобилизации, — Генштаб
    ВСУ ведут наступление на юге, оккупанты ищут новые ресурсы для мобилизации, — Генштаб

    ВСУ за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск продвинулись на 7 километров и взяли под контроль 6 населенных пунктов. На направлении Первомайское-Херсон украинские войска прогнали оккупантов из 6 населенных пунктов.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Спортивный тренер Виктор Чернокун, попавший в автомобильную аварию, скончался в больнице
    Спортивный тренер Виктор Чернокун, попавший в автомобильную аварию, скончался в больнице

    Сьогодні, 10 листопада, зупинилося серце 27-річного Віктора Чорнокуна, який потрапив у ДТП в Саксаганському районі Кривого Рогу. Чоловік помер у лікарні.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Укрзализница начала продавать билеты по новым правилам: что изменилось для пассажиров с 10 ноября
    Укрзализница начала продавать билеты по новым правилам: что изменилось для пассажиров с 10 ноября

    Укрзализница с 10 ноября начала продавать билеты на популярный среди пассажиров поезд №67/68 Киев – Варшава исключительно онлайн. Купить билет пассажиры могут за 20 суток до даты рейса.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Хранил наркотики и оружие: в Кривом Роге у мужчины нашли запрещенные предметы
    Хранил наркотики и оружие: в Кривом Роге у мужчины нашли запрещенные предметы

    В Кривом Роге мужчина хранил большое количество наркотиков и оружия.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    На Днепропетровщине дети топили печку и чуть не сгорели
    На Днепропетровщине дети топили печку и чуть не сгорели

    Иногда попытка обогреться может закончиться трагедией.

    Сегодня 18:25
    0
    просмотров
    Первый детский сад и революционер на фасаде: история дома Геккера в Днепре
    Первый детский сад и революционер на фасаде: история дома Геккера в Днепре

    На бывшей улице Гоголевской в Днепре доходные дома стали появляться только в конце 1890-х годов, когда население города росло быстрыми темпами. Улица эта долгое время была пустой и не пользовалась большой популярностью.

    Сегодня 17:51
    просмотров
    В Днепре собираются переименовать проспект Пушкина: есть документ
    В Днепре собираются переименовать проспект Пушкина: есть документ

    В Днепре планируется переименовать проспект Пушкина.

    Сегодня 17:24
    просмотров
    В Днепре напомнили, что делать, если вы увидели вражеский дрон
    В Днепре напомнили, что делать, если вы увидели вражеский дрон

    Россияне продолжают терроризировать Украину.

    Сегодня 17:23
    0
    просмотров
    Движение на въезде в Днепр серьезно затруднено: что случилось
    Движение на въезде в Днепр серьезно затруднено: что случилось

    Будьте внимательны!

    Сегодня 16:59
    0
    просмотров
    Бросался на людей с палкой: в Днепре возле супермаркета АТБ неадекват забирал еду у военного
    Бросался на людей с палкой: в Днепре возле супермаркета АТБ неадекват забирал еду у военного

    В Днепре возле супермаркета на проспекте Гагарина мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения бросался на прохожих с палкой, громко ругался и угрожал людям физической расправой. Утихомирила неадеквата курсантка университета МВД.

    Сегодня 16:30
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх