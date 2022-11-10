Николаевская область полностью освобождена от оккупантов: Ким сделал заявление

Несмотря на успешное контрнаступление наших героев на юге, гражданским лицам еще слишком рано возвращаться в свои населенные пункты.

Об этом пишет глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Много хороших новостей. Мы готовимся к восстановлению электричества, тепла, гуманитарной помощи. Однако мы продолжаем молчать, потому что это работа военных. Никакие группы, делегации, журналисты не допускаются в освобожденные деревни, потому что там есть опасность. Там нужно провести фильтрацию и кучу всего», — сказал Ким.

По словам главы Николаевской ОВА, всем мирным жителям, покинувшим Снигиревку и другие населенные пункты, еще рано возвращаться.

При этом коммунальщики в скором времени смогут вернуться на освобожденные территории. Как отметил Ким, для этого необходимо сначала связаться со своими руководителями.

«Те, кто работал на коммунальные службы – обращайтесь к своим руководителям, потому что мы готовим возвращение туда всего административного персонала, чтобы освобожденные населенные пункты работали полноценно. Всем, кто хочет вернуться — нужно вернуться на работу», — добавил Ким.

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