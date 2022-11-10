Николаевская область полностью освобождена от оккупантов: Ким сделал заявление

Об этом пишет глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
«Много хороших новостей. Мы готовимся к восстановлению электричества, тепла, гуманитарной помощи. Однако мы продолжаем молчать, потому что это работа военных. Никакие группы, делегации, журналисты не допускаются в освобожденные деревни, потому что там есть опасность. Там нужно провести фильтрацию и кучу всего», — сказал Ким.
По словам главы Николаевской ОВА, всем мирным жителям, покинувшим Снигиревку и другие населенные пункты, еще рано возвращаться.
При этом коммунальщики в скором времени смогут вернуться на освобожденные территории. Как отметил Ким, для этого необходимо сначала связаться со своими руководителями.
«Те, кто работал на коммунальные службы – обращайтесь к своим руководителям, потому что мы готовим возвращение туда всего административного персонала, чтобы освобожденные населенные пункты работали полноценно. Всем, кто хочет вернуться — нужно вернуться на работу», — добавил Ким.
Читайте также:
Автор:
ВСУ за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск продвинулись на 7…
Сьогодні, 10 листопада, зупинилося серце 27-річного Віктора Чорнокуна, який потрапив…
Укрзализница с 10 ноября начала продавать билеты на популярный среди…
В Кривом Роге мужчина хранил большое количество наркотиков и оружия.
ВСУ за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск продвинулись на 7 километров и взяли под контроль 6 населенных пунктов. На направлении Первомайское-Херсон украинские войска прогнали оккупантов из 6 населенных пунктов.
Сьогодні, 10 листопада, зупинилося серце 27-річного Віктора Чорнокуна, який потрапив у ДТП в Саксаганському районі Кривого Рогу. Чоловік помер у лікарні.
Укрзализница с 10 ноября начала продавать билеты на популярный среди пассажиров поезд №67/68 Киев – Варшава исключительно онлайн. Купить билет пассажиры могут за 20 суток до даты рейса.
В Кривом Роге мужчина хранил большое количество наркотиков и оружия.
Иногда попытка обогреться может закончиться трагедией.
На бывшей улице Гоголевской в Днепре доходные дома стали появляться только в конце 1890-х годов, когда население города росло быстрыми темпами. Улица эта долгое время была пустой и не пользовалась большой популярностью.
В Днепре планируется переименовать проспект Пушкина.
Россияне продолжают терроризировать Украину.
Будьте внимательны!
В Днепре возле супермаркета на проспекте Гагарина мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения бросался на прохожих с палкой, громко ругался и угрожал людям физической расправой. Утихомирила неадеквата курсантка университета МВД.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!