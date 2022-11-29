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  • Никакой блекаут не страшен: во сколько обойдется дом в селе у Днепра с печным отоплением и колодцем

Никакой блекаут не страшен: во сколько обойдется дом в селе у Днепра с печным отоплением и колодцем

Сегодня 12:32
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Из-за регулярных обстрелов рф критической инфраструктуры Украины жители страны, в частности и Днепре недавно столкнулись с отсутствием не только электричества, но и отопления, а также воды.  Чтобы не мерзнуть зимой в квартире люди решаются переехать жить в село, поскольку там дома обогреваются печью и дровами, а вода есть в колодце, а значит – зимой они не будут мерзнуть без отопления.

Новости Днепра про Никакой блекаут не страшен: во сколько обойдется дом в селе у Днепра с печным отоплением и колодцем

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых недорогих домов на продажу в селах неподалеку Днепра.

В селе Зеленый Гай продают участок на 10,5 соток с трехкомнатным домом общей площадью 126 кв.м. Здание было построено около 30 лет назад, стены из кирпича. В доме есть печь для отопления первого этажа и камин, для обогрева второго. Цокольный этаж не отапливается, сделан под летнюю кухню и погреб. Рядом с двором находится берег реки Сура и охотничьи угодья.

Новости Днепра про Никакой блекаут не страшен: во сколько обойдется дом в селе у Днепра с печным отоплением и колодцем

Дом в Орловщине стоит 505 тыс грн. В нем 72 кв.м, на участке в 6 соток находится колонка с водой, есть колодец, гараж, отдельно стоит кухня, летний туалет и душь. Дом обогревает печкой. На территории двора есть выход к водоему, в самом дворе – фруктовые деревья и каркас теплицы.

Новости Днепра про Никакой блекаут не страшен: во сколько обойдется дом в селе у Днепра с печным отоплением и колодцем

Дом в поселке Любимовка обойдется в 524 тыс грн. За эти деньги покупатель получит здание, построенное в 1970-х годах с печью и общей площадью 60 кв. м, а также участок на 10 соток земли. Информации о доме мало, но судя по фото все удобства находятся во дворе, там же должен быть и колодец с водой.

Новости Днепра про Никакой блекаут не страшен: во сколько обойдется дом в селе у Днепра с печным отоплением и колодцем

В селе Победа за 936 тыс можно купить двухэтажный дом с двумя верандами и участком на 17 соток. В доме 5 комнат, есть цокольный этаж. Общая площадь здания 60 кв.м. Построен из кирпича. Удобства в помещении. На первом этаже установлена печь, которая обогревает весь дом. Вода в доме из скважины во дворе, в середине дома есть сауна на 2 человека. Газ в дом не заведенный, на кухне установлен баллон для приготовления пищи. Есть камин. В доме сделан ремонт.

Новости Днепра про Никакой блекаут не страшен: во сколько обойдется дом в селе у Днепра с печным отоплением и колодцем

В селе Сурско-Литовское можно купить дом на три комнаты и 50 кв.м. за 1, 1 млн грн. К дому «прилагается» еще и участок с 20 сотками земли. В будущем тут можно выращивать свои овощи и фрукты. Сам дом построен из кирпича. Возвели его около 40 лет назад. Во дворе есть колодец, вода проведена также в дом. Есть газ. В доме установлена печь, поэтому отапливаться он может дровами. Готовить также можно на печи. Во дворе удобства, есть погреб, баня, хозяйственные постройки и гараж.

Новости Днепра про Никакой блекаут не страшен: во сколько обойдется дом в селе у Днепра с печным отоплением и колодцем

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Новости Днепра про Никакой блекаут не страшен: во сколько обойдется дом в селе у Днепра с печным отоплением и колодцемУкраїнська Новости Днепра про Никакой блекаут не страшен: во сколько обойдется дом в селе у Днепра с печным отоплением и колодцемРусский

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