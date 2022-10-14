Ничего святого: на Днепропетровщине Каменская полиция задержала 20-летнего парня за кражу благотворительной коробки. украл коробку с благотворительными пожертвованиями

Подозреваемый похитил из магазина коробку с деньгами, которую собрали для семьи погибшего защитника. Продавщица попыталась остановить вора, но мужчина не ответил на ее комментарии.
Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее судимый местный житель.
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