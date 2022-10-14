Ничего святого: на Днепропетровщине Каменская полиция задержала 20-летнего парня за кражу благотворительной коробки. украл коробку с благотворительными пожертвованиями

Подозреваемый похитил из магазина коробку с деньгами, которую собрали для семьи погибшего защитника. Продавщица попыталась остановить вора, но мужчина не ответил на ее комментарии.

В борьбе за независимость Украины погиб Андрей Семенов из Павлограда.

В течение суток враг совершил до десяти обстрелов с РСЗО…

Шотландский актер Робби Колтрейн скончался в 72 года.

Умер звездный актер Гарри Поттера Робби Колтрейн Шотландский актер Робби Колтрейн скончался в 72 года. просмотров

Враг активно использовал РСЗО и авиацию, а ВСУ нанесли значительные потери, — Генштаб В течение суток враг совершил до десяти обстрелов с РСЗО и активно использовал авиацию. Тем временем наши герои нанесли россиянам значительные потери. просмотров

Бесплатная установка счетчиков газа в Днепре: что нужно знать АО «Днепрогаз» продолжает устанавливать счетчики газа потребителям и информирует о том, что нужно знать потребителям об этой процедуре. просмотров

В Донецкой области в бою погиб солдат из Павлограда В борьбе за независимость Украины погиб Андрей Семенов из Павлограда. просмотров