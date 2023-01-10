Ни тепло, ни холодно, ни мокро: где у Днепра нет воды и тепла вечером 10 января

В Днепре вечером 10 января из-за экстренных отключений света жители домов на части улиц остаются без воды и отопления.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Без электричества остаются три котельные в Центральном районе. Из-за этого отопление отсутствует в 37 домах на следующих улицах и проспекте:

Без отопления жилые дома, которые находятся на:

пр. А. Поля,

ул. Полетаева,

ул. Новосельная.

На резервном вводе работает котельная, которая подает тепло в 139 жилых домов. Давление недостаточно чтобы обогреть все дома на проспектах и улице:

пр. Поля,

пр. Б. Хмельницкого,

ул. Л. Стромцова.

Подачу тепла восстановят после возобновления электроснабжения.

Районные котельные коммунального предприятия «Теплоэнерго» в работе. Из-за частных энергокомпаний остаются отключены объекты на следующих улицах:

котельная на ул. Артековская и Аржанова;

ТРП по ул. Н. Алексеенко;

кот. на ул. Пастера, пл. Мостовая, пр. Д. Яворницкого;

кот. на ул. ул. Староказацкая, В. Чапленко, ул. Кн. Ольги;

кот. на ул. Полонской-Василенко;

кот. на ул. Св. Храброго, Троицкая, Воскресенская;

кот. на ул. Сосновая, Поточная;

кот. на ул. Набережная Сечеславская;

кот. и ТРП на ул. Шнеерсона, ТРП по ул. Антоновича;

кот. на ул. Грушевского, Вознесенская, С. Стрельцов;

кот. на ул. Орловская, Новоорловская, Мерзленко, Талалихина и пр. И. Мазепы;

кот. на ул. Чечеловская, Гордиенко, Нестерова;

Подачу тепла восстановят после включения света. В КП «Комэнергосервис» все объекты в работе. Обесточенными остаются повышающие насосные станции (ПНС). Прекращена подача воды по следующим адресам:

просп. Слобожанский, дом. 40-90;

ул. Богдана Хмельницкого, дом. 2-33;

просп. Петра Калнышевского, дом. 1-72;

ул. Батумская, дом. 8-64;

ул. Старочеватько, дом. 1, 10, 11;

ул. Квиткы Цисык, дом. 1-36,

ул. Яркая, дом. 1-41;

ул. Дебальцевская, дом. 21, 23, 28, 29,

ул. Осенняя, дом. 7-13.

Водоснабжение восстановят после возобновления электроэнергии.

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