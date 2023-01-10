Ни тепло, ни холодно, ни мокро: где у Днепра нет воды и тепла вечером 10 января

Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Без электричества остаются три котельные в Центральном районе. Из-за этого отопление отсутствует в 37 домах на следующих улицах и проспекте:
Без отопления жилые дома, которые находятся на:
На резервном вводе работает котельная, которая подает тепло в 139 жилых домов. Давление недостаточно чтобы обогреть все дома на проспектах и улице:
Подачу тепла восстановят после возобновления электроснабжения.
Районные котельные коммунального предприятия «Теплоэнерго» в работе. Из-за частных энергокомпаний остаются отключены объекты на следующих улицах:
Подачу тепла восстановят после включения света. В КП «Комэнергосервис» все объекты в работе. Обесточенными остаются повышающие насосные станции (ПНС). Прекращена подача воды по следующим адресам:
Водоснабжение восстановят после возобновления электроэнергии.
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