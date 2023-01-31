Ни тепла, ни воды: ситуация в Днепре вечером 31 января

Завершены аварийные работы на улице Северная, 17. Коммунальщики уже возобновили водоснабжение:
Завершены аварийные работы и в переулке Краснокалиновый, 101. Подача воды в домах уже возобновлена.
Бригада проводит аварийно-восстановительные работы по улице Даниила Нечая, 15. Временно прекращено водоснабжение домов 15 и 21. Водоснабжение возобновят до конца дня.
Возобновлена работа ПНС, которые были обесточены частными энергетическими компаниями. Восстановлено водоснабжение:
Из-за отключения электроэнергии обесточены пять котельных «Жилсервис-Днепр» в Центральном районе. Без отопления находятся 210 домов по следующим адресам:
Работу котельных возобновят после подачи на них электроэнергии.
Обесточен ряд ТРП и домовых котельных «Теплоэнерго»:
Работу котельных и ТРП возобновят после включения энергоснабжения.
Коммунальщики завершили ликвидацию порыва из-за которого была остановка работы котельной на улице Новоорловская. Она отапливает 17 домов. Подача тепла в дома возобновлена.
Все районные и квартальные котельные «Теплоэнерго» работают стабильно.
В Днепре работают все объекты теплоснабжения «Комэнергосервиса». Подача тепла в дома днепрян поступает без перебоев.
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