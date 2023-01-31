Ни тепла, ни воды: ситуация в Днепре вечером 31 января

1 января в Днепре продолжают действовать стабилизационные графики отключения света, поэтому у жителей домов некоторых улиц могут возникать перебои с водой и отоплением.

Завершены аварийные работы на улице Северная, 17. Коммунальщики уже возобновили водоснабжение:

ул. Северная;

ул. Строевая;

ул. Успенская;

ул. Карьерная;

переулок Карьерный.

Завершены аварийные работы и в переулке Краснокалиновый, 101. Подача воды в домах уже возобновлена.

Бригада проводит аварийно-восстановительные работы по улице Даниила Нечая, 15. Временно прекращено водоснабжение домов 15 и 21. Водоснабжение возобновят до конца дня.

Возобновлена работа ПНС, которые были обесточены частными энергетическими компаниями. Восстановлено водоснабжение:

ул. Николая Михновского, 2-31;

переулок Фестивальный, 1-31;

проспект Мира, 1-95;

ул. Березинская, 22-61;

ул. Генерала Захарченко, 1–15;

переулок Свободный, 2-12;

ул. Усенко, 1-23;

ул. Донецкое шоссе, 97-137;

проспект Мира, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Из-за отключения электроэнергии обесточены пять котельных «Жилсервис-Днепр» в Центральном районе. Без отопления находятся 210 домов по следующим адресам:

проспект Александра Поля;

ул. Полетаева;

ул. Новосильная;

проспект Богдана Хмельницкого;

ул. Гавриленко;

ул. Нахимова;

проспект Филиппа Орлика;

ул. Стромцова;

ул. Титова;

ул. Ушакова.

Работу котельных возобновят после подачи на них электроэнергии.

Обесточен ряд ТРП и домовых котельных «Теплоэнерго»:

ул. Грушевского, Троицкая, ул. Вознесенская, Сечевых Стрельцов;

проспект Д. Яворницкого, ул. Князя Ярослава Мудрого;

проспект И. Мазепы, ул. Ивасюка, Авиационная, В. Мерзленко, Новоорловская, Орловская, Талалихина, Аудиторная;

ул. Тупиковая, Западная, Сумская, пр. Металлургов;

проспект Сергея Нигояна, ул. Чечеловская, переулок Альпийский, Кости Гордиенко, Дунаевского;

ул. Степана Бандеры;

проспект О. Поля, пр. Леси Украинки;

ул. Громова, Философская;

переулок Ушинского, ул. Фабра, Воскресенская.

Работу котельных и ТРП возобновят после включения энергоснабжения.

Коммунальщики завершили ликвидацию порыва из-за которого была остановка работы котельной на улице Новоорловская. Она отапливает 17 домов. Подача тепла в дома возобновлена.

Все районные и квартальные котельные «Теплоэнерго» работают стабильно.

В Днепре работают все объекты теплоснабжения «Комэнергосервиса». Подача тепла в дома днепрян поступает без перебоев.

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