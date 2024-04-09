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Нужно ли взрослым жителям Днепра прививаться от кори: ответ Минздрава

Сегодня 10:39
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Вакцинируйтесь и будьте здоровы!

Новости Днепра про Нужно ли взрослым жителям Днепра прививаться от кори: ответ Минздрава

Корь — опасное очень заразное вирусное заболевание, которое быстро распространяется. 9 из 10 людей, с которыми контактировал инфицированный человек, тоже заболеют, если они не были привиты. Вспышки кори возникают периодически — раз в 5-6 лет. Так, в 2017-2019 годах в Украине корью заболели более 115 тыс. человек.

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что такое коллективный иммунитет, когда нужно получить прививку от кори, нужно ли прививаться взрослым, какие противопоказания к вакцинации.

Что такое коллективный иммунитет? Почему он важен?

Коллективный иммунитет возникает тогда, когда большинство населения приобретает иммунитет к определенному заболеванию, в идеале — безопасным способом, благодаря вакцинации. Один больной корью может инфицировать 12-18 других невакцинированных людей. Чем больше чувствительных к кори людей, тем быстрее она передается в обществе и вне его. Человек с иммунитетом против кори остановит передачу инфекции на себе, потому что не заболеет и никого не заразит.

Есть люди, уязвимые к кори не по собственному выбору, — это младенцы, которых еще рано вакцинировать, и люди с иммунодефицитными состояниями. Их защита от инфекции зависит от коллективного иммунитета. По крайней мере 95% людей в общине должны быть вакцинированы против кори, чтобы вспышки не происходили или сразу угасали.

Когда нужно получить прививку от кори?

Детей вакцинируют против кори в год и в шесть лет. Прививки от кори для детей бесплатные.

Нужно ли взрослым прививаться от кори?

Взрослым также нужно сделать прививку, если они не были вакцинированы в детстве или их медицинские данные потеряны. Непривитые взрослые тяжело болеют корью с многочисленными осложнениями.

Для вакцинации взрослым нужно купить в аптеке вакцину от кори, паротита и краснухи и сделать прививку у своего семейного врача. Взрослому человеку нужна по крайней мере одна доза, а лучше две с интервалом в один месяц. Взрослые могут получить бесплатную экстренную прививку в случае контакта с больным корью, — отметили в Минздраве.

Новости Днепра про Нужно ли взрослым жителям Днепра прививаться от кори: ответ Минздрава

Какие противопоказания к вакцинации от кори?

Прививаться от кори нельзя, если на первую дозу вакцины была тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) и в случае тяжелого пожизненного иммунодефицита. Если человек имеет ВИЧ-инфекцию и принимает антиретровирусную терапию, вакцинироваться можно.

Это были абсолютные противопоказания. Они очень редкие. Есть и временные:

  • ОРВИ с лихорадкой более 38,0°C;
  • беременность;
  • тяжелая временная иммуносупрессия (искусственное угнетение иммунной системы при некоторых видах лечения).

Вакцинироваться можно, когда ситуация изменится, например, человек выздоровеет после ОРВИ, женщина родит, курс иммуносупрессивного лечения закончится, а показатели крови вернутся к норме. Можно делать прививки при насморке и простуде, температуре до 38,0°C, во время прорезывания зубов, сезонной аллергии, — добавили в Минздраве.

Напомним, ранее мы писали, что паллиативные пациенты из Днепра могут получать препараты Морфина бесплатно.

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Новости Днепра про Нужно ли взрослым жителям Днепра прививаться от кори: ответ МинздраваУкраїнська Новости Днепра про Нужно ли взрослым жителям Днепра прививаться от кори: ответ МинздраваРусский

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