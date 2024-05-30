Нужно ли учащимся 4 и 9 классов в Днепре делать новые ученические

В горсовете ответили, нужно ли делать новые ученическим школьникам, окончившим 4 и 9 класс.

В мае у учащихся 4 и 9 классов завершается срок действия ученических – они действительны только до 31 мая 2024 года. Однако пока делать новые документы не нужно. Школьники смогут ими воспользоваться еще 1,5 месяца.

Чтобы продолжить действие ученических, на документ нанесут специальную голограммную наклейку, сообщает «єДніпро». После этого дети смогут ими пользоваться до 15 июля 2024 года.

Чтобы получить эту голограммную наклейку, родители должны обратиться к классному руководителю, которому уже выдали эти наклейки для каждого ученика.

Также родители, у которых возникли вопросы, могут обратиться на контактную линию КП «Днепр» по следующим номерам:

Напомним, ранее мы писали, оставят ли на лето для школьников Днепра льготы на проезд в транспорте.

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