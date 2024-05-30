Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Нужно ли учащимся 4 и 9 классов в Днепре делать новые ученические

Сегодня 21:29
просмотров

В горсовете ответили, нужно ли делать новые ученическим школьникам, окончившим 4 и 9 класс.

Новости Днепра про Нужно ли учащимся 4 и 9 классов в Днепре делать новые ученические

В мае у учащихся 4 и 9 классов завершается срок действия ученических – они действительны только до 31 мая 2024 года. Однако пока делать новые документы не нужно. Школьники смогут ими воспользоваться еще 1,5 месяца.

Чтобы продолжить действие ученических, на документ нанесут специальную голограммную наклейку, сообщает «єДніпро». После этого дети смогут ими пользоваться до 15 июля 2024 года.

Чтобы получить эту голограммную наклейку, родители должны обратиться к классному руководителю, которому уже выдали эти наклейки для каждого ученика.

Также родители, у которых возникли вопросы, могут обратиться на контактную линию КП «Днепр» по следующим номерам:

Напомним, ранее мы писали, оставят ли на лето для школьников Днепра льготы на проезд в транспорте.

Читайте также:

Новости Днепра про Нужно ли учащимся 4 и 9 классов в Днепре делать новые ученическиеУкраїнська Новости Днепра про Нужно ли учащимся 4 и 9 классов в Днепре делать новые ученическиеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре несовершеннолетний парень разоблачил «наркокурьеров»
    Новости Днепра
    Сегодня 20:54
    В Днепре несовершеннолетний парень разоблачил «наркокурьеров»

    Несовершеннолетний парень сообщил патрульным о людях, которые искали "закладки".

    В Днепре посетители крушат детский лабиринт в парке Зеленый Гай (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 20:07
    В Днепре посетители крушат детский лабиринт в парке Зеленый Гай (ВИДЕО)

    Жизнь "потрепала" детский лабиринт в парке Зеленый Гай в Днепре.

    В Днепре на Донецком шоссе мужчина сорвался из окна 8-го этажа
    Новости Днепра
    Сегодня 18:20
    В Днепре на Донецком шоссе мужчина сорвался из окна 8-го этажа

    В Днепре на Донецком шоссе мужчина сорвался с 8 этажа.

    Какие документы нужны для обмена водительских прав в 2024 году: перечень
    Новости Днепра
    Сегодня 17:22
    Какие документы нужны для обмена водительских прав в 2024 году: перечень

    Первые права новоиспеченный водитель получает сроком на 2 года. Если…

    Последние новости

    В Днепре несовершеннолетний парень разоблачил «наркокурьеров»
    В Днепре несовершеннолетний парень разоблачил «наркокурьеров»

    Несовершеннолетний парень сообщил патрульным о людях, которые искали "закладки".

    Сегодня 20:54
    2
    просмотров
    В Днепре посетители крушат детский лабиринт в парке Зеленый Гай (ВИДЕО)
    В Днепре посетители крушат детский лабиринт в парке Зеленый Гай (ВИДЕО)

    Жизнь "потрепала" детский лабиринт в парке Зеленый Гай в Днепре.

    Сегодня 20:07
    4
    просмотров
    Возле Кривого Рога разрушается единственный уцелевший в районе склеп 19 века (ФОТО)
    Возле Кривого Рога разрушается единственный уцелевший в районе склеп 19 века (ФОТО)

    В Кривом Роге на Днепропетровщине разрушается последний уцелевший дореволюционный склеп.

    Сегодня 19:17
    3
    просмотров
    В Днепре на Донецком шоссе мужчина сорвался из окна 8-го этажа
    В Днепре на Донецком шоссе мужчина сорвался из окна 8-го этажа

    В Днепре на Донецком шоссе мужчина сорвался с 8 этажа.

    Сегодня 18:20
    4
    просмотров
    Трагедия в Кривом Роге. Маму погибшего в карьере 6-летнего мальчика судили: что известно
    Трагедия в Кривом Роге. Маму погибшего в карьере 6-летнего мальчика судили: что известно

    Мать 6-летнего Даниила Литенца, которого в декабре 2022 года обнаружили мертвым в Ингулецком карьере, судили через полтора года после его гибели.

    Сегодня 17:42
    1
    просмотров
    Какие документы нужны для обмена водительских прав в 2024 году: перечень
    Какие документы нужны для обмена водительских прав в 2024 году: перечень

    Первые права новоиспеченный водитель получает сроком на 2 года. Если за это время он не будет нарушать ПДД и не наберет определенное количество баллов – ему выдадут новое удостоверение на вождение авто сроком на 30 лет.

    Сегодня 17:22
    4
    просмотров
    Куда пойти в Днепр в День защиты детей: праздничная программа
    Куда пойти в Днепр в День защиты детей: праздничная программа

    1 июня в Украине отмечается Международный день защиты детей.

    Сегодня 17:00
    3
    просмотров
    Отдал 25 лет работе: кем был водитель «скорой», погибший из-за попадания дрона в Никополе
    Отдал 25 лет работе: кем был водитель «скорой», погибший из-за попадания дрона в Никополе

    Стало известно имя водителя, погибшего из-за попадания дрона-камикадзе в Никополе, 29 мая.

    Сегодня 16:49
    1
    просмотров
    Похож на попугая: в пригороде Днепра заметили редкую птицу
    Похож на попугая: в пригороде Днепра заметили редкую птицу

    Вблизи Днепра заметили редкую для наших краев птицу — сиворакшу.

    Сегодня 16:11
    12
    просмотров
    Иностранец 7 лет нелегально жил в Днепре
    Иностранец 7 лет нелегально жил в Днепре

    В Днепре 7 лет скрывался мужчина, у которого не было разрешения на пребывание в Украине.

    Сегодня 15:58
    8
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх