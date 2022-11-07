Нужно ли платить за коммуналку в Днепре, если вы уехали или жилье разрушено

В Днепропетровской ОВА ответили, как платить за коммуналку, если вы уехали из города.
Если вы уехали в другой город на время войны, то нужно об этом сообщить своему поставщику коммунальных услуг. Если у вас в квартире нет счетчиков, то вас могут освободить от оплаты за некоторые услуги. Для этого необходимо предоставить справку с места временного проживания.
Если у вас в квартире стоят счетчики, то об этом нужно известить компанию-поставщика. Если этого не сделать, то плата за коммуналку будет начисляться по среднему значению. Затем придется производить перерасчет потребленных услуг. Еще можно передавать показатели прибора учета с «0», тогда вам тоже не должны начислять плату.
За что нужно платить?
Все равно придется платить за отопление и содержание дома, потому что эти услуги предоставляются не индивидуально, а всем жильцам многоэтажки.
Если жилье разрушено?
В случаях разрушения жилья в результате вражеского удара коммунальные услуги потребителю не предоставляются. Так что и платить за них не нужно.
Отметим, что на время военного положения штрафы за несвоевременную оплату коммуналки не начисляются. Также запрещено прекращать предоставление услуги из-за того, что потребитель за нее не рассчитался. Это предусмотрено Постановлением Кабинета Министров Украины. Правда, компании-поставщики просят платить за коммуналку, чтобы они в дальнейшем могли предоставлять услуги.
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