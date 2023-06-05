Нужна помощь: в Днепропетровской области без вести пропал 63-летний мужчина

В Днепропетровской области пропал 63-летний Владимир Недомирок. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Жителей региона просят помочь в поисках.

Мужчина – житель города Подгородное. 2 июня он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена»

Приметы: рост 175-178 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, короткие темные волосы с проседью;

Особые приметы: указательный палец на руке не разгибается в результате перелома;

Был одет: серая футболка, серые брюки, черные кроссовки с бело-синими полосками.

Если вы видели Владимира Васильевича или знаете, где он может находиться, — сообщите об этом по номеру (068) 777-01-12, или на линию «102». Любая информация может оказаться полезной.

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