Нужна помощь: в Днепре разыскивают 17-летнюю девушку

30 ноября, около 9:00, Валерия ушла с места жительства, после чего так и не вернулась.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 165 сантиметров, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, темные волосы по плечи (концы окрашены в бордовый цвет).
Была одета: черное пальто с капюшоном, черные ботинки.
Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, сообщите об этом в полицию по номерам: (097) 138-78-37, (093) 753-55-81, (067) 708-30-94.
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