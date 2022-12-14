Нужна помощь: в Днепре разыскивают 15-летнего парня

Полиция Днепра разыскивает 15-летнего Олега Стебу.

14 декабря около 08:00 парень ушел с места жительства в Индустриальном районе и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 16 лет, худощавого телосложения, без волос, глаза зеленые.

Был одет: брюки, куртка и черные кроссовки.

Если вы видели парня или знаете, где он может быть, позвоните по номерам: 102, (096) 884 83 94.

Любая информация может быть полезной!

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