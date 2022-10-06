Нужна помощь: капитан полиции из Днепропетровской области попал под обстрел в Бахмуте

Случай Романа чрезвычайно сложный. Но есть шанс, что он сможет встать на ноги и ходить», — сообщает Анна Старчевская, пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области.
Израильская клиника Левинштейн согласилась взять мужчину на лечение и реабилитацию. Это стоит 90 тысяч долларов.
Всех, кому небезразлично, просят помочь. Если вы хотите пожертвовать деньги, то вы можете сделать это по этой ссылке (это реквизиты Екатерины Башенко, жены Романа). Каждая гривна важна!
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