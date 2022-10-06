Нужна помощь: капитан полиции из Днепропетровской области попал под обстрел в Бахмуте

Капітан поліції Роман Башенко, перебуваючи в складі зведеного загону ГУНП в Дніпропетровській області, потрапив під ворожий обстріл у місті Бахмут. Він отримав важкі травми. Чоловіка вже прооперували. Наразі він потребує подальшого лікування та реабілітації.

Случай Романа чрезвычайно сложный. Но есть шанс, что он сможет встать на ноги и ходить», — сообщает Анна Старчевская, пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области.

Израильская клиника Левинштейн согласилась взять мужчину на лечение и реабилитацию. Это стоит 90 тысяч долларов.

Всех, кому небезразлично, просят помочь. Если вы хотите пожертвовать деньги, то вы можете сделать это по этой ссылке (это реквизиты Екатерины Башенко, жены Романа). Каждая гривна важна!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: