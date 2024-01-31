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Новый законопроект о мобилизации в Украине: кто будет иметь право на отсрочку

Сегодня 07:59
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В законопроекте предусмотрены определенные новации.

Новости Днепра про Новый законопроект о мобилизации в Украине: кто будет иметь право на отсрочку

Во вторник, 30 января, Кабинет Министров Украины одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. Список ключевых изменений ищите ТУТ!

Новый законопроект об усилении мобилизации предлагает сохранить общие правила предоставления отсрочки во время мобилизации, но некоторые новации все же есть.

Следовательно, отсрочку от мобилизации теперь будут иметь:

  • граждане, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас в связи с окончанием срока военной службы, в частности те, кто отслужил 36 месяцев (продолжительность отсрочки будет определять Ставка верховного главнокомандующего);
  • граждане, которые были уволены с военной службы после возвращения из плена;
  • срочники, уволенные со службы во время действия военного положения (отсрочка действует шесть месяцев);
  • соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, а также те, кто получают уровень образования, который выше ранее полученного без учета специальности (интерны, докторанты).

В то же время по-прежнему отсрочка остается для следующих категорий граждан:

  • те, кто был забронирован от службы в соответствии с законом;
  • лица с инвалидностью и те, кто признан непригодным к службе согласно заключению ВЛК;
  • военнообязанные, имеющие на иждивении трех и более детей (при условии, что нет задолженности по алиментам);
  • военнообязанные, самостоятельно воспитывающие ребенка;
  • военнообязанные, воспитывающие ребенка-инвалида или ребенка с тяжелой болезнью;
  • усыновители и опекуны, имеющие на иждивении детей-сирот;
  • занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями, или другим близким родственником;
  • научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений;
  • военнообязанные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время отражения российской агрессии, начиная с 2014 года.

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