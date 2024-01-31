Новый законопроект о мобилизации в Украине: кто будет иметь право на отсрочку

Во вторник, 30 января, Кабинет Министров Украины одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. Список ключевых изменений ищите ТУТ!
Новый законопроект об усилении мобилизации предлагает сохранить общие правила предоставления отсрочки во время мобилизации, но некоторые новации все же есть.
Следовательно, отсрочку от мобилизации теперь будут иметь:
В то же время по-прежнему отсрочка остается для следующих категорий граждан:
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