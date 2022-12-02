Новый виток бизнеса: в Днепре водитель такси Uklon продает лосины

В Днепре заметили такси Uklon, водитель которого, нет, не предлагает подвезти, как вы подумали, а продает… лосины.
Фото опубликовали горожане в социальной сети.
По словам очевидцев, «авторынок» появился на Старомостовой площади.
Как долго мужчина торгует там, неизвестно, но днепряне шутят, что теперь водитель такси Uklon вместо поездок продает лосины.
Читайте также:
Автор:
Мужчину задержали.
В Днепре продолжаются аварийные отключения света, когда никакие графики не…
Днепровские врачи спасают 25-летнего защитника, получившего тяжелую минно-взрывную травму в…
У Дніпрі продовжують тероризувати автомобілістів.
Мужчину задержали.
В Днепре продолжаются аварийные отключения света, когда никакие графики не действуют. Жители частных домов могут установить во дворе генератор, а владельцы квартир – портативную электростанцию. Журналисты dnepr.info разбирались, что это такое и как ее выбрать.
Днепровские врачи спасают 25-летнего защитника, получившего тяжелую минно-взрывную травму в одной из горячих точек фронта.
В Украине хотят запретить деятельность УПЦ МП
Масштабная воздушная тревога вчера, 1 декабря, была объявлена из-за маневров российского носителя крылатых ракет "Кинжал" МиГ-31 в Беларуси.
У Дніпрі продовжують тероризувати автомобілістів.
Россия стремительно несется к отметке в 100 тысяч погибших военных в войне против Украины.
В ДТЭК рассказали, какие сегодня действуют графики отключения.
Чтобы получать платежки с корректными цифрами за электроэнергию, украинцам нужно вовремя передавать показатели счетчиков своим поставщикам. Делать это нужно с 1 по 3 числа каждого месяца, напомнили в ДТЭК "Днепровские электросети".
В начале декабря крупные украинские супермаркеты обновили цены на яйца, гречку и подсолнечное масло. Стало известно, сколько стоят продукты в начале зимы, а также, где их можно купить дешевле.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!