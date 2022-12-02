Новый виток бизнеса: в Днепре водитель такси Uklon продает лосины

Бывает и такое!

В Днепре заметили такси Uklon, водитель которого, нет, не предлагает подвезти, как вы подумали, а продает… лосины.

Фото опубликовали горожане в социальной сети.

По словам очевидцев, «авторынок» появился на Старомостовой площади.

Как долго мужчина торгует там, неизвестно, но днепряне шутят, что теперь водитель такси Uklon вместо поездок продает лосины.

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