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  • Новый рекордный бейби-бум: в Днепре за апрель родилось более полутысячи малышей

Новый рекордный бейби-бум: в Днепре за апрель родилось более полутысячи малышей

Сегодня 10:27
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В Днепре за апрель родилось более полутысячи детей.

Новости Днепра про Новый рекордный бейби-бум: в Днепре за апрель родилось более полутысячи малышей

Об этом сообщили в горсовете Днепра.

За апрель 2023 года в Днепре родилось 584 малыша. Девочек было больше – за месяц на свет появилось 297 маленьких днепрянок, а мальчиков несколько меньше – 287 малышей.

81 ребенка родили женщины-переселенки.

В Днепре установили новый рекорд по рождаемости в этом году. В феврале родилось 499 малышей, а в апреле на 85 больше.

Напомним, ранее в Днепропетровской ОВА рассказали, что с начала года в области родилось 3,7 тысячи детей. Как отметили в ОВА, троенок в области пока нет. А вот двойни рождались в Днепре, Кривом Роге, Каменском и Никополе.

Мы также писали о полицейском, который издевался над своей женой и маленьким ребенком.

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