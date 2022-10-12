Новый рекорд: воздушные силы за 18 минут ликвидировали 4 российских вертолета Ка-52

По сообщению от воздушных сил ВСУ, украинские военные утром 12 октября ликвидировали 4 вертолета россиян.
Отмечается, что приземлили 4 вертолета за 18 минут. Кроме того, есть вероятность, что количество уничтоженных вертолетов может быть больше.
С 8.40 по 8.58 12 октября на юге Украины зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52), осуществлявших огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении.
По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные – по линии фронта. Боевая работа велась по еще двум вертолетам, поэтому велика вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится.
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