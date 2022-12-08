Новый проект защиты неба над Днепром: комментарий Филатова

Так, они в тандеме с городскими властями нашли способ усилить крупнокалиберные пулеметы и зенитные пушки и с их помощью сбивать вражеские дроны.
О новом проекте защиты неба рассказал мэр Днепра Борис Филатов.
Все это оружие бойцы устанавливают на те же грузовики и пикапы, которые мы передавали им все эти месяцы. За средства города (т.е. каждого из вас, уважаемые земляки) были приобретены тепловизионные прицелы, приборы ночного видения, планшеты и старлинки. А дальше уже тандем наших ІТ-шников и привлеченных специалистов придумал, как объединить все это в общую систему. То есть все вместе – совместными усилиями наших славных ПВО и ТРО, работников мэрии и частного бизнеса – мы модернизировали автономный режим работы этого вооружения. Все, чтобы лучше видеть и сбивать вражеские стервятники в воздухе. А еще – экономить зенитные ракеты ПВО. То есть по сути это удешевляет уничтожение российского хлама в нашем небе, – написал мэр города.
И показал результаты испытаний в реальных условиях:
Вы видите, как в видео из стрельб наши ребята изрешетили модель того проклятого «шахеда». Безусловно, Город продолжит помогать нашим защитникам техникой и оснащением. Уже едут интересные подарки под Новый год. Поэтому верим и поддерживаем ВСУ. Пока мы жалуемся на зиму, они в холоде и под ледяными дождями приближают Украинскую Победу! И да, русне п@зда, — написал Борис Филатов.
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Александра Лучка
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