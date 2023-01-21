Новый Патрон: раненый пес сбежал с позиций оккупантов к защитникам Днепра (ВИДЕО)

Животному пришлось бежать от захватчиков по территории, которая обстреливается из всех видов оружия. Историю его спасения рассказали на странице Отдельной бригады территориальной обороны Днепра в Facebook.
Патрона накормили, отдав три последние сосиски, которые нашли на позициях. Также пушистого друга искупали, оказали необходимую медицинскую помощь.
«Пришел на наши боевые позиции около восьми вечера. Под дождем. Начал выть. Мы его забрали с собой. Он был ранен: под лапой ранение есть, с другой стороны. Он пришел к нам со стороны врага ночью и остался. Мы ему отдали последние три сосиски», — поделился один из защитников по имени Захар.
На следующий день, после появления Патрона, у бойцов была ротация. Пес заскочил к военным в машину, поскольку, очевидно, не захотел с ними прощаться.
«Мы приезжаем с позиции — он нас ждет. Радуется, встречает нас», — поделился Захар.
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