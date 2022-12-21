Новый фейк: пропагандисты рф утверждают, что в Днепре парень танцевал перед мозаикой со свастикой

Якобы это произошло в минувшую субботу.
Как отмечают в Telegram-канале «Стоп фейк Днепр», такая информация не совсем точная. На самом деле и видео, и отдельные фотографии произведения «неизвестного художника» были опубликованы еще 11 января 2021 года, во вторник, в Telegram-канале «ХД Днепр».
Эта пиксельная доска находится в центре Днепра, кто-либо может выложить свое изображение на ней. К тому же на видео очень много уличного освещения и есть новогодние уличные украшения. Учитывая военное время и проблемы с электроснабжением, сейчас трудно найти такое количество освещения.
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