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  • Новый фейк: пропагандисты рф утверждают, что в Днепре парень танцевал перед мозаикой со свастикой

Новый фейк: пропагандисты рф утверждают, что в Днепре парень танцевал перед мозаикой со свастикой

Сегодня 17:13
просмотров

17 декабря пропагандистские Telegram-каналы начали распространять видео, на котором парень танцует перед мозаикой со свастикой в ​​центре Днепра.

Новости Днепра про Новый фейк: пропагандисты рф утверждают, что в Днепре парень танцевал перед мозаикой со свастикой

Якобы это произошло в минувшую субботу.

Как отмечают в Telegram-канале «Стоп фейк Днепр», такая информация не совсем точная. На самом деле и видео, и отдельные фотографии произведения «неизвестного художника» были опубликованы еще 11 января 2021 года, во вторник, в Telegram-канале «ХД Днепр».

Эта пиксельная доска находится в центре Днепра, кто-либо может выложить свое изображение на ней. К тому же на видео очень много уличного освещения и есть новогодние уличные украшения. Учитывая военное время и проблемы с электроснабжением, сейчас трудно найти такое количество освещения.

Новости Днепра про Новый фейк: пропагандисты рф утверждают, что в Днепре парень танцевал перед мозаикой со свастикой

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Новости Днепра про Новый фейк: пропагандисты рф утверждают, что в Днепре парень танцевал перед мозаикой со свастикойУкраїнська Новости Днепра про Новый фейк: пропагандисты рф утверждают, что в Днепре парень танцевал перед мозаикой со свастикойРусский

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