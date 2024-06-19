Новые вакансии в Днепре с высокой зарплатой: от 40 до 85 тысяч гривен

Самые интересные предложения за прошлую неделю опубликовали в Инспекции по труду и занятости населения Днепровского городского совета.

Работодатели ищут квалифицированных специалистов, которым предлагают достойные условия труда и готовы платить высокую зарплату от 40 до 85 тысяч гривен.

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