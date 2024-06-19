Новые вакансии в Днепре с высокой зарплатой: от 40 до 85 тысяч гривен
Новые вакансии в Днепре с высокой зарплатой: от 40 до 85 тысяч гривен
Сегодня 17:05
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В Днепре во время войны можно найти высокооплачиваемую работу.
Работодатели ищут квалифицированных специалистов, которым предлагают достойные условия труда и готовы платить высокую зарплату от 40 до 85 тысяч гривен.
Самые интересные предложения за прошлую неделю опубликовали в Инспекции по труду и занятости населения Днепровского городского совета.
Вакансии:
Врач-радиолог (МРТ) в медицинском центре «Семейный врач» сеть клиник GARVIS. Требования: иметь действующий сертификат специалиста, опыт работы по специальности от 3 лет, высшее медицинское образование по специализации Рентгенология, Радиология, знание нормативных документов, протоколов описания радиологических исследований. Обязанности: проведение рентгенологических исследований, включая МРТ, анализ полученных изображений и составление диагноза, консультирование пациентов по результатам обследования. Зарплата: до 85 тысяч грн. Больше о вакансии по телефону: (095)2831020, (067)3531020 и сайте по ссылке.
Автомеханик и автослесарь в Самарском районе города. Требования: опыт работы от 2 лет в сфере автомеханики, умение проводить ремонтные работы на автомобилях разных марок, знание технического оборудования и инструментов. Зарплата: до 60 тыс. грн. Обращаться по номеру: (095)1566591 Владислава Щербаткина.
Водитель кат. С, Е с ADR и кодом 95 для грузоперевозок на автомобилях компании по территории Украины и в международном сообщении (Европа) в «Империалтехгаз». Предлагают индивидуальный график работы. Требования: опыт в сфере грузоперевозок по территории Украины и за ее пределами. Зарплата: до 50 тысяч грн. Подробности по телефону: (050)4726229 и (050)1010017 Лия.
Сушист в компанию «Osama Sushi». Требования: опыт работы, уметь готовить блюда и заготовки в соответствии с калькуляцией. Обязанности: поддержание чистоты и порядка на рабочем месте, закупка товаров и прием продукта. Зарплата: до 45 тыс. грн Детали по телефону: (098)8893858 Бабак Ольга и (098)8770855 Марина.
Юрист в компанию «КС ПАРТНЕРС», на ул. Сечеславская Набережная. Требования: опыт работы по специальности от двух лет, знание и практика применения хозяйственного, гражданского, корпоративного, земельного, административного, уголовного и процессуального права, а также опыт ведения судебных процессов, их сопровождение судебных разных направлений, представительство интересов клиентов в государственных органах, и органах местного самоуправления; договорная работа. Зарплата: до 40 тыс. Грн. Узнайте больше о вакансии по номеру: (098)5908895 Евгений.
Катание на лошадях помогает расслабиться, снять нервное напряжение и на некоторое время отвлечься от новостей. Также это помогает улучшить осанку, развить вестибулярный аппарат и просто дарит приятные эмоции. Полезны такие «покатушки» и для детей. Покататься на лошадях можно в самом…
Улица Паторжинского считается историческим центром города. Ранее она называлась Нагорная. Сейчас там ведется активное строительство – возводятся новые многоэтажные дома взамен маленьких зданий, построенных в 1890-х годах и позже.
В каждом районе Днепра есть свой Дом быта, куда можно отнести обувь или одежду для починки, что-то купить, сделать фото на документы. Но самый главный Дом быта в Днепре находится на улице Короленко. Открыли его в 1975 году.
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