Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Новые вакансии в Днепре с высокой зарплатой: от 40 до 85 тысяч гривен

Сегодня 17:05
просмотров

В Днепре во время войны можно найти высокооплачиваемую работу.

Новости Днепра про Новые вакансии в Днепре с высокой зарплатой: от 40 до 85 тысяч гривен

Работодатели ищут квалифицированных специалистов, которым предлагают достойные условия труда и готовы платить высокую зарплату от 40 до 85 тысяч гривен.

Самые интересные предложения за прошлую неделю опубликовали в Инспекции по труду и занятости населения Днепровского городского совета.

Вакансии:

  • Врач-радиолог (МРТ) в медицинском центре «Семейный врач» сеть клиник GARVIS. Требования: иметь действующий сертификат специалиста, опыт работы по специальности от 3 лет, высшее медицинское образование по специализации Рентгенология, Радиология, знание нормативных документов, протоколов описания радиологических исследований. Обязанности: проведение рентгенологических исследований, включая МРТ, анализ полученных изображений и составление диагноза, консультирование пациентов по результатам обследования. Зарплата: до 85 тысяч грн. Больше о вакансии по телефону: (095)2831020, (067)3531020 и сайте по ссылке.
  • Автомеханик и автослесарь в Самарском районе города. Требования: опыт работы от 2 лет в сфере автомеханики, умение проводить ремонтные работы на автомобилях разных марок, знание технического оборудования и инструментов. Зарплата: до 60 тыс. грн. Обращаться по номеру: (095)1566591 Владислава Щербаткина.
  • Водитель кат. С, Е с ADR и кодом 95 для грузоперевозок на автомобилях компании по территории Украины и в международном сообщении (Европа) в «Империалтехгаз». Предлагают индивидуальный график работы. Требования: опыт в сфере грузоперевозок по территории Украины и за ее пределами. Зарплата: до 50 тысяч грн. Подробности по телефону: (050)4726229 и (050)1010017 Лия.
  • Сушист в компанию «Osama Sushi». Требования: опыт работы, уметь готовить блюда и заготовки в соответствии с калькуляцией. Обязанности: поддержание чистоты и порядка на рабочем месте, закупка товаров и прием продукта. Зарплата: до 45 тыс. грн Детали по телефону: (098)8893858 Бабак Ольга и (098)8770855 Марина.
  • Юрист в компанию «КС ПАРТНЕРС», на ул. Сечеславская Набережная. Требования: опыт работы по специальности от двух лет, знание и практика применения хозяйственного, гражданского, корпоративного, земельного, административного, уголовного и процессуального права, а также опыт ведения судебных процессов, их сопровождение судебных разных направлений, представительство интересов клиентов в государственных органах, и органах местного самоуправления; договорная работа. Зарплата: до 40 тыс. Грн. Узнайте больше о вакансии по номеру: (098)5908895 Евгений.

Читайте также:

Новости Днепра про Новые вакансии в Днепре с высокой зарплатой: от 40 до 85 тысяч гривенУкраїнська Новости Днепра про Новые вакансии в Днепре с высокой зарплатой: от 40 до 85 тысяч гривенРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Где в Днепре покататься на лошадях: ТОП-5 мест и сколько это стоит
    Новости Днепра
    Сегодня 17:28
    Где в Днепре покататься на лошадях: ТОП-5 мест и сколько это стоит

    Катание на лошадях помогает расслабиться, снять нервное напряжение и на…

    Правда ли, что Днепропетровщину снова накроет пыль из Сахары
    Новости Днепра
    Сегодня 16:08
    Правда ли, что Днепропетровщину снова накроет пыль из Сахары

    "Грязных" дождей на Днепропетровщине не будет.

    Днепропетровщину добавили в онлайн-конструктор восстановления сел: что это такое и зачем
    Новости Днепра
    Сегодня 15:11
    Днепропетровщину добавили в онлайн-конструктор восстановления сел: что это такое и зачем

    В Украине архитектурное бюро Balbek Bureau создало онлайн-конструктор по восстановлению…

    В Днепре на улице Паторжинского строят новый МФК: как он будет выглядеть
    Новости Днепра
    Сегодня 14:33
    В Днепре на улице Паторжинского строят новый МФК: как он будет выглядеть

    Улица Паторжинского считается историческим центром города. Ранее она называлась Нагорная.…

    Последние новости

    Где в Днепре покататься на лошадях: ТОП-5 мест и сколько это стоит
    Где в Днепре покататься на лошадях: ТОП-5 мест и сколько это стоит

    Катание на лошадях помогает расслабиться, снять нервное напряжение и на некоторое время отвлечься от новостей. Также это помогает улучшить осанку, развить вестибулярный аппарат и просто дарит приятные эмоции. Полезны такие «покатушки» и для детей. Покататься на лошадях можно в самом…

    Сегодня 17:28
    1
    просмотров
    Правда ли, что Днепропетровщину снова накроет пыль из Сахары
    Правда ли, что Днепропетровщину снова накроет пыль из Сахары

    "Грязных" дождей на Днепропетровщине не будет.

    Сегодня 16:08
    1
    просмотров
    Днепропетровщину добавили в онлайн-конструктор восстановления сел: что это такое и зачем
    Днепропетровщину добавили в онлайн-конструктор восстановления сел: что это такое и зачем

    В Украине архитектурное бюро Balbek Bureau создало онлайн-конструктор по восстановлению деревень RE:Ukraine Villages. Недавно туда добавили Днепропетровскую область.

    Сегодня 15:11
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина утонул, прыгнув в воду с высокого моста
    На Днепропетровщине мужчина утонул, прыгнув в воду с высокого моста

    Пьяный мужчина прыгнул с высокого моста в реку и утонул.

    Сегодня 14:45
    2
    просмотров
    В Днепре на улице Паторжинского строят новый МФК: как он будет выглядеть
    В Днепре на улице Паторжинского строят новый МФК: как он будет выглядеть

    Улица Паторжинского считается историческим центром города. Ранее она называлась Нагорная. Сейчас там ведется активное строительство – возводятся новые многоэтажные дома взамен маленьких зданий, построенных в 1890-х годах и позже.

    Сегодня 14:33
    2
    просмотров
    Что подорожало и подешевело в Днепре и области за месяц
    Что подорожало и подешевело в Днепре и области за месяц

    В Днепре за май существенно изменились цены на разные товары.

    Сегодня 14:18
    3
    просмотров
    Отрезанное ухо и разорванное тело: в Днепре спасают кота над которым издевались люди
    Отрезанное ухо и разорванное тело: в Днепре спасают кота над которым издевались люди

    В Днепре в помощи нуждается кот Дружок, пострадавший от рук людей.

    Сегодня 13:42
    1
    просмотров
    Покушение на убийство финансового директора строительной фирмы: в Кривом Роге разоблачили вооруженную преступную группу
    Покушение на убийство финансового директора строительной фирмы: в Кривом Роге разоблачили вооруженную преступную группу

    В Кривом Роге задержали вооруженную преступную группу, которые по приказу криминального авторитета покушались на убийство финансового директора строительной компании.

    Сегодня 13:17
    3
    просмотров
    Несколько популярных электричек на Днепропетровщине возобновили движение
    Несколько популярных электричек на Днепропетровщине возобновили движение

    Некоторые электрички, остановившиеся для экономии света, возобновили движение.

    Сегодня 13:03
    1
    просмотров
    Тут остановилось время: как выглядел Дом быта в Днепре раньше и сейчас
    Тут остановилось время: как выглядел Дом быта в Днепре раньше и сейчас

    В каждом районе Днепра есть свой Дом быта, куда можно отнести обувь или одежду для починки, что-то купить, сделать фото на документы. Но самый главный Дом быта в Днепре находится на улице Короленко. Открыли его в 1975 году.

    Сегодня 12:35
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх