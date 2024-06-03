Новые тарифы на воду в Днепре: для кого изменились

В Днепре юридическим потребителям повысили тарифы на воду.

На минувшей неделе областные водоканалы анонсировали повышение стоимости тарифов на воду, но не для населения, а для бизнеса.

Теперь КП «Днепропроводоканал» сообщило о стоимости воды для юридических лиц.

С 1 июня действуют новые тарифы на водоснабжение и водоотвод для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения.

Для них он составляет 22,86 грн. за 1 кубический метр.

Для всех других юридических лиц тариф – 47,18 грн. за 1 кубический метр.

Для населения ничего не изменилось. Действуют тарифы от 24 февраля 2022 — 31,36 грн за 1 кубический метр.

Начальник департамента по маркетингу и сбыту КП «Днепропроводоканал» Ольга Дробчак также напомнила потребителям о необходимости своевременно оплачивать услугу и не накапливать долги. На сегодняшний день задолженность составляет более 700 млн грн. Те, кто не может заплатить долги полностью, могут заключить договор реструктуризации.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: