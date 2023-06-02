Новые тарифы, доплаты пенсионерам и начало вступительной кампании: что ждать жителям Днепра в июне

В этом месяце жителей Днепра ждет много изменений. Увеличится плата за коммунальные платежи, некоторые пенсионеры станут получать больше выплат, абитуриенты начнут сдавать тесты.

Журналисты dnepr.info разбирались, что нового принесет первый месяц лета.

Доплаты пенсионерам

В июне свои законные доплаты к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет выплат был произведен еще в апреле, но доплаты выплатят только сейчас и сразу за три месяца – апрель, май и июнь. Причина задержки – новые правила в Пенсионном фонде. Теперь предприятия отчитываются о количестве работников и взносе не каждый месяц, а раз в квртал. Работающие пенсионеры получат доплаты если по состоянию на 1 марта этого года у них было 24 месяца страхового стажа. Размер зависит от заработка, страхового стажа и строго индивидуален.

Оплата коммуналки

С 1 июня за свет будем платить по-новому – 2,64 грн за кВт, при этом тариф единый, без градации по количеству киловатт, как было раньше. При этом ночной тариф сохраняется – он будет составлять 1,32 грн за кВт.

Возможно подорожает и стоимость куба воды. Нацкомиссия уже заявила, что повышение цен на водоотвод в крупных городах может составить до 30% но пока точных данных по этому вопросу нет.

НМТ тест 2023

Уже с понедельника одиннадцатиклассники будут сдавать национальный мультипредметный тест. Сессия продлиться три недели. Дополнительная пройдет в июле. Единый НМТ будут сдавать не только дети, живущие в Украине, но и те, кто сейчас находится зарубежом. Школьнику обязательно нужно сдать три теста: украинский язык и литература, математика и третий – на выбор.

Вступительная капания 2023

Подавать документы в учреждения профессионального высшего образования абитуриенты смогут уже с 23 июня. Для них вступительная кампания продлится до 3 августа. Те, кто поступает в вузы на основе полного общего среднего образования могут начать подавать документы с 1 июля. Окончательные результаты они узнают после 30 августа.

Дополнительные выходные

В этом месяце выпадает два праздника, когда по закону полагается выходной – Троица – 4 июня и День конституции – 28 июня, но в связи с военным положением в стране дополнительные выходные отменены.

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