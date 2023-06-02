Новые тарифы, доплаты пенсионерам и начало вступительной кампании: что ждать жителям Днепра в июне

Журналисты dnepr.info разбирались, что нового принесет первый месяц лета.
В июне свои законные доплаты к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет выплат был произведен еще в апреле, но доплаты выплатят только сейчас и сразу за три месяца – апрель, май и июнь. Причина задержки – новые правила в Пенсионном фонде. Теперь предприятия отчитываются о количестве работников и взносе не каждый месяц, а раз в квртал. Работающие пенсионеры получат доплаты если по состоянию на 1 марта этого года у них было 24 месяца страхового стажа. Размер зависит от заработка, страхового стажа и строго индивидуален.
С 1 июня за свет будем платить по-новому – 2,64 грн за кВт, при этом тариф единый, без градации по количеству киловатт, как было раньше. При этом ночной тариф сохраняется – он будет составлять 1,32 грн за кВт.
Возможно подорожает и стоимость куба воды. Нацкомиссия уже заявила, что повышение цен на водоотвод в крупных городах может составить до 30% но пока точных данных по этому вопросу нет.
Уже с понедельника одиннадцатиклассники будут сдавать национальный мультипредметный тест. Сессия продлиться три недели. Дополнительная пройдет в июле. Единый НМТ будут сдавать не только дети, живущие в Украине, но и те, кто сейчас находится зарубежом. Школьнику обязательно нужно сдать три теста: украинский язык и литература, математика и третий – на выбор.
Подавать документы в учреждения профессионального высшего образования абитуриенты смогут уже с 23 июня. Для них вступительная кампания продлится до 3 августа. Те, кто поступает в вузы на основе полного общего среднего образования могут начать подавать документы с 1 июля. Окончательные результаты они узнают после 30 августа.
В этом месяце выпадает два праздника, когда по закону полагается выходной – Троица – 4 июня и День конституции – 28 июня, но в связи с военным положением в стране дополнительные выходные отменены.
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