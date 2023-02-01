Новые правила бронирования сотрудников от мобилизации: кто имеет право на отсрочку

В Украине продолжается мобилизация. Предприятия могут забронировать своих работников, даже если те военнообязанные. Но для того, чтобы это сделать, компания должна отвечать определенным критериям. Каким именно – на днях уточнил Кабинет Министров Украины. «Бронирование» сделанные ранее будут действовать в течение года с даты, когда были «выданы».

Прежде всего, забронировать можно до 50% военнообязанных работников, и это должны быть только те, кто выполняет критически важные задачи на предприятии.

Предприятия

Предприятия, которые могут претендовать на бронирование сотрудников, должны соответствовать перечню критериев, установленных Кабинетом Министров Украины. Прежде всего, это налоги. Сумма налогов, которые учреждение заплатило государству за год, должна превышать 1,5 млн евро. Второе – это денежные поступления предприятия. В год они должны быть не менее 3,2 млн евро. Также учреждение не должно иметь долгов по ЕСВ, а средняя месячная плата, которую компания выплачивает своим сотрудникам, должна быть не менее средней по региону. Еще один немаловажный момент – предприятие должно быть резидентом в Дія. City.

Работники

Чтобы работник получил бронь, он должен работать не только в компании, уплатившей 1,5 млн евро налогов, но также можно и на предприятии, которое играет критически важную роль для функционирования экономики страны в особый период. Также он может являться сотрудником предприятия, производящего товары оборонного назначения. Кроме этого, получить бронь от мобилизации могут военнообязанные, работающие в органах местной власти или местного самоуправления или других учреждениях, работа которых необходима для полноценного функционирования органов во время военного положения.

Отметим, бронирование – это не освобождение от службы, а отсрочка.

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