Новые графики почасовых отключений в Днепре: где можно проверить, когда выключат свет

4 ноября Укрэнерго ввело стабилизационные отключения в Днепропетровской области. На этот раз они будут не аварийными, а почасовыми.
Все уже видели таблички с графиками потенциальных отключений света от ДТЭК, и не все смогли с первого раза разобраться, к какой из очередей они принадлежат. Теперь на сайте появилась возможность проверить, к какой из групп вы принадлежите, и когда не будет света.
Проверить можна тут.
Следует ввести название своей улицы и номер дома.
Теперь вы знаете, к какой группе относитесь, и когда следует ожидать отключения света. Выглядит это так:
Отметим, что сайт барахлит, поэтому нужно набраться терпения.
Предварительно такие почасовые отключения теперь будут каждый день, пока Укрэнерго не стабилизирует энергосистему.
Если вы не нашли своего дома в этом графике – значит вам повезло и отключений не будет. Однако не забывайте экономить во время пиковой нагрузки, чтобы потом не остаться без света надолго.
Кроме Днепропетровской графики почасовых отключений действуют в Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях.
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Яна Юхименко
Автор:
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