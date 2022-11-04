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  • Новые графики почасовых отключений в Днепре: где можно проверить, когда выключат свет

Новые графики почасовых отключений в Днепре: где можно проверить, когда выключат свет

Сегодня 11:20
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В Днепре и области ввели почасовые отключения света.

Новости Днепра про Новые графики почасовых отключений в Днепре: где можно проверить, когда выключат свет

4 ноября Укрэнерго ввело стабилизационные отключения в Днепропетровской области. На этот раз они будут не аварийными, а почасовыми.

Все уже видели таблички с графиками потенциальных отключений света от ДТЭК, и не все смогли с первого раза разобраться, к какой из очередей они принадлежат. Теперь на сайте появилась возможность проверить, к какой из групп вы принадлежите, и когда не будет света.

Проверить можна тут.

Следует ввести название своей улицы и номер дома.

Новости Днепра про Новые графики почасовых отключений в Днепре: где можно проверить, когда выключат свет

Теперь вы знаете, к какой группе относитесь, и когда следует ожидать отключения света. Выглядит это так:

Новости Днепра про Новые графики почасовых отключений в Днепре: где можно проверить, когда выключат свет

Отметим, что сайт барахлит, поэтому нужно набраться терпения.

Предварительно такие почасовые отключения теперь будут каждый день, пока Укрэнерго не стабилизирует энергосистему.

Если вы не нашли своего дома в этом графике – значит вам повезло и отключений не будет. Однако не забывайте экономить во время пиковой нагрузки, чтобы потом не остаться без света надолго.

Кроме Днепропетровской графики почасовых отключений действуют в Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях.

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Новости Днепра про Новые графики почасовых отключений в Днепре: где можно проверить, когда выключат светУкраїнська Новости Днепра про Новые графики почасовых отключений в Днепре: где можно проверить, когда выключат светРусский

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