Новые графики почасовых отключений в Днепре: где можно проверить, когда выключат свет

В Днепре и области ввели почасовые отключения света.

4 ноября Укрэнерго ввело стабилизационные отключения в Днепропетровской области. На этот раз они будут не аварийными, а почасовыми.

Все уже видели таблички с графиками потенциальных отключений света от ДТЭК, и не все смогли с первого раза разобраться, к какой из очередей они принадлежат. Теперь на сайте появилась возможность проверить, к какой из групп вы принадлежите, и когда не будет света.

Проверить можна тут.

Следует ввести название своей улицы и номер дома.

Теперь вы знаете, к какой группе относитесь, и когда следует ожидать отключения света. Выглядит это так:

Отметим, что сайт барахлит, поэтому нужно набраться терпения.

Предварительно такие почасовые отключения теперь будут каждый день, пока Укрэнерго не стабилизирует энергосистему.

Если вы не нашли своего дома в этом графике – значит вам повезло и отключений не будет. Однако не забывайте экономить во время пиковой нагрузки, чтобы потом не остаться без света надолго.

Кроме Днепропетровской графики почасовых отключений действуют в Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: