Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Нововведения 2023 года: как теперь в Украине выплачивают больничные

Сегодня 18:27
просмотров

С начала этого года начислением и оплатой больничных занимается Пенсионный фонд Украины. Подать документы на получение средств можно в электронном и бумажном виде, а выплаты от него начнут поступать уже на третий день после заявления работодателя.

Новости Днепра про Нововведения 2023 года: как теперь в Украине выплачивают больничные

Как оформить

Чтобы получить средства для оплаты больничным от Пенсионного фонда, работодателю нужно подать соответствующее заявление-расчет в учреждение. Форма этого заявления осталась неизменной. Условия выплат для работодателя также не изменились.

Первые 5 дней больничного сотрудника работодатель оплачивается из собственных средств, начиная с 6 дня – отчисления идут за счет страховых выплат. Пенсионный фонд должен начать оплату листка нетрудоспособности уже в течение трех дней после поступления заявления от работодателя. Ранее этот срок составлял 10 дней.

Заявление можно подать в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда. При формировании заявления используется информация из Реестра застрахованных лиц и электронного листка нетрудоспособности. Если больничный в бумажном виде – его можно подать в любой сервисный центр. Инструкцию как заполнить заявление можно посмотреть тут.

Размер выплаты

Размер выплаты больничных зависит от страхового стажа работника и суммы его средней зарплаты за один день. Так, если стаж заболевшего сотрудника не более 3 лет, то процент оплаты больничного – это половина от его средней зарплаты. Стаж в 5 лет позволит получить 60% от средней заплаты. Проработав до 8 лет, сотрудник может рассчитывать на 70%, а для тех, кто наработал страхового стажа на 8 и более лет – больничный составит 100% его средней зарплаты.

Больничный оформляет врач, лист нетрудоспособности будет доступен заболевшему и его работодателю в электронном реестре. Если нет возможности оформить электронный больничный, то его «напишут» по старинке, на бумажном листе.

Открытый больничный

Если больничный был открыт в 2022 году и «перешел» на 2023, то он будет начисляться по старым правилам. Изменения применяются только к тем, кто «открыл» лист нетрудоспособности в 2023 году.

Если сотрудник болел всего 5 дней – никаких заявлений в Пенсионный фонд подавать не нужно.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Нововведения 2023 года: как теперь в Украине выплачивают больничныеУкраїнська Новости Днепра про Нововведения 2023 года: как теперь в Украине выплачивают больничныеРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    От чего погибли мальчики, которые нашли мертвыми в карьере в Кривом Роге: результат экспертизы
    Новости Днепра
    Сегодня 17:35
    От чего погибли мальчики, которые нашли мертвыми в карьере в Кривом Роге: результат экспертизы

    Полицейские установили, от чего погибли мальчики из Кривого Рога, которых…

    Как у королевы Англии: как выглядит собака почти за 100 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:00
    Как у королевы Англии: как выглядит собака почти за 100 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дорогих породистых собак на продажу…

    Пламя выбивалось с крыши: в Днепре горел жилой дом
    Новости Днепра
    Сегодня 16:12
    Пламя выбивалось с крыши: в Днепре горел жилой дом

    Сегодня, 10 января, в 06:40 на линию «101» сообщили о…

    На Прикарпатье житель Днепра ранил ножом 15-летнего парня, который вмешался в драку
    Новости Днепра
    Сегодня 14:57
    На Прикарпатье житель Днепра ранил ножом 15-летнего парня, который вмешался в драку

    6 января в обед на линию «102» поступило сообщение о…

    Последние новости

    От чего погибли мальчики, которые нашли мертвыми в карьере в Кривом Роге: результат экспертизы
    От чего погибли мальчики, которые нашли мертвыми в карьере в Кривом Роге: результат экспертизы

    Полицейские установили, от чего погибли мальчики из Кривого Рога, которых нашли мертвыми в карьере Кривого Рога.

    Сегодня 17:35
    просмотров
    Остались жена и два сына: под Бахмутом погиб боец ​​с Днепропетровщины
    Остались жена и два сына: под Бахмутом погиб боец ​​с Днепропетровщины

    Светлая память!

    Сегодня 17:24
    0
    просмотров
    Как у королевы Англии: как выглядит собака почти за 100 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Как у королевы Англии: как выглядит собака почти за 100 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дорогих породистых собак на продажу в Днепре. Почти все они – дети титулованных родителей, имеют документы, чипы, а в будущем могут не только радовать хозяина, но и участвовать в выставках.

    Сегодня 17:00
    0
    просмотров
    Опустились на одно: Украина заняла 36-е место в рейтинге «привлекательности» паспортов
    Опустились на одно: Украина заняла 36-е место в рейтинге «привлекательности» паспортов

    Украинский паспорт занял 36-е место в рейтинге Henley Passport.

    Сегодня 16:52
    просмотров
    В Днепре на Новом мосту столкнулись Tesla и грузовик: образовалась огромная пробка
    В Днепре на Новом мосту столкнулись Tesla и грузовик: образовалась огромная пробка

    Сегодня, 10 января, в Днепре на Новом мосту произошла авария.

    Сегодня 16:25
    0
    просмотров
    Пламя выбивалось с крыши: в Днепре горел жилой дом
    Пламя выбивалось с крыши: в Днепре горел жилой дом

    Сегодня, 10 января, в 06:40 на линию «101» сообщили о возгорании частного дома по улице Нарвской.

    Сегодня 16:12
    1
    просмотров
    В Кривом Роге судили мужчину, который от имени Вилкула собирал деньги для ВСУ
    В Кривом Роге судили мужчину, который от имени Вилкула собирал деньги для ВСУ

    В Кривом Роге судили мужчину, который создал фейковый аккаунт на имя Александра Вилкула для якобы сбора средств для ВСУ.

    Сегодня 15:43
    0
    просмотров
    Поклонницу РФ из Никополя задержали на границе, когда та пыталась сбежать в Польшу
    Поклонницу РФ из Никополя задержали на границе, когда та пыталась сбежать в Польшу

    На границе с Польшей задержали пророссийски настроенную жительницу Никополя.

    Сегодня 15:37
    просмотров
    На Прикарпатье житель Днепра ранил ножом 15-летнего парня, который вмешался в драку
    На Прикарпатье житель Днепра ранил ножом 15-летнего парня, который вмешался в драку

    6 января в обед на линию «102» поступило сообщение о том, что на одной из улиц Микуличина происходит конфликт между компанией мужчин – один из участников получил ножевое ранение.

    Сегодня 14:57
    1
    просмотров
    Магазин «Обнова» и башни на крыше: как раньше выглядело здание, где находится «Репортер» (ФОТО)
    Магазин «Обнова» и башни на крыше: как раньше выглядело здание, где находится «Репортер» (ФОТО)

    В Днепре сохранилось не так много старинных домов, а тех, что были отреставрированы и сегодня живут новой жизнью – еще меньше. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как более 100 лет назад выглядел трехэтажный дом, где сегодня находится один из самых известных…

    Сегодня 14:52
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх