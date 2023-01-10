Нововведения 2023 года: как теперь в Украине выплачивают больничные

Чтобы получить средства для оплаты больничным от Пенсионного фонда, работодателю нужно подать соответствующее заявление-расчет в учреждение. Форма этого заявления осталась неизменной. Условия выплат для работодателя также не изменились.
Первые 5 дней больничного сотрудника работодатель оплачивается из собственных средств, начиная с 6 дня – отчисления идут за счет страховых выплат. Пенсионный фонд должен начать оплату листка нетрудоспособности уже в течение трех дней после поступления заявления от работодателя. Ранее этот срок составлял 10 дней.
Заявление можно подать в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда. При формировании заявления используется информация из Реестра застрахованных лиц и электронного листка нетрудоспособности. Если больничный в бумажном виде – его можно подать в любой сервисный центр. Инструкцию как заполнить заявление можно посмотреть тут.
Размер выплаты больничных зависит от страхового стажа работника и суммы его средней зарплаты за один день. Так, если стаж заболевшего сотрудника не более 3 лет, то процент оплаты больничного – это половина от его средней зарплаты. Стаж в 5 лет позволит получить 60% от средней заплаты. Проработав до 8 лет, сотрудник может рассчитывать на 70%, а для тех, кто наработал страхового стажа на 8 и более лет – больничный составит 100% его средней зарплаты.
Больничный оформляет врач, лист нетрудоспособности будет доступен заболевшему и его работодателю в электронном реестре. Если нет возможности оформить электронный больничный, то его «напишут» по старинке, на бумажном листе.
Если больничный был открыт в 2022 году и «перешел» на 2023, то он будет начисляться по старым правилам. Изменения применяются только к тем, кто «открыл» лист нетрудоспособности в 2023 году.
Если сотрудник болел всего 5 дней – никаких заявлений в Пенсионный фонд подавать не нужно.
Читайте также:
Автор:
Полицейские установили, от чего погибли мальчики из Кривого Рога, которых…
Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дорогих породистых собак на продажу…
Сегодня, 10 января, в 06:40 на линию «101» сообщили о…
6 января в обед на линию «102» поступило сообщение о…
Полицейские установили, от чего погибли мальчики из Кривого Рога, которых нашли мертвыми в карьере Кривого Рога.
Светлая память!
Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дорогих породистых собак на продажу в Днепре. Почти все они – дети титулованных родителей, имеют документы, чипы, а в будущем могут не только радовать хозяина, но и участвовать в выставках.
Украинский паспорт занял 36-е место в рейтинге Henley Passport.
Сегодня, 10 января, в Днепре на Новом мосту произошла авария.
Сегодня, 10 января, в 06:40 на линию «101» сообщили о возгорании частного дома по улице Нарвской.
В Кривом Роге судили мужчину, который создал фейковый аккаунт на имя Александра Вилкула для якобы сбора средств для ВСУ.
На границе с Польшей задержали пророссийски настроенную жительницу Никополя.
6 января в обед на линию «102» поступило сообщение о том, что на одной из улиц Микуличина происходит конфликт между компанией мужчин – один из участников получил ножевое ранение.
В Днепре сохранилось не так много старинных домов, а тех, что были отреставрированы и сегодня живут новой жизнью – еще меньше. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как более 100 лет назад выглядел трехэтажный дом, где сегодня находится один из самых известных…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!