Нововведения 2023 года: как теперь в Украине выплачивают больничные

С начала этого года начислением и оплатой больничных занимается Пенсионный фонд Украины. Подать документы на получение средств можно в электронном и бумажном виде, а выплаты от него начнут поступать уже на третий день после заявления работодателя.

Как оформить

Чтобы получить средства для оплаты больничным от Пенсионного фонда, работодателю нужно подать соответствующее заявление-расчет в учреждение. Форма этого заявления осталась неизменной. Условия выплат для работодателя также не изменились.

Первые 5 дней больничного сотрудника работодатель оплачивается из собственных средств, начиная с 6 дня – отчисления идут за счет страховых выплат. Пенсионный фонд должен начать оплату листка нетрудоспособности уже в течение трех дней после поступления заявления от работодателя. Ранее этот срок составлял 10 дней.

Заявление можно подать в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда. При формировании заявления используется информация из Реестра застрахованных лиц и электронного листка нетрудоспособности. Если больничный в бумажном виде – его можно подать в любой сервисный центр. Инструкцию как заполнить заявление можно посмотреть тут.

Размер выплаты

Размер выплаты больничных зависит от страхового стажа работника и суммы его средней зарплаты за один день. Так, если стаж заболевшего сотрудника не более 3 лет, то процент оплаты больничного – это половина от его средней зарплаты. Стаж в 5 лет позволит получить 60% от средней заплаты. Проработав до 8 лет, сотрудник может рассчитывать на 70%, а для тех, кто наработал страхового стажа на 8 и более лет – больничный составит 100% его средней зарплаты.

Больничный оформляет врач, лист нетрудоспособности будет доступен заболевшему и его работодателю в электронном реестре. Если нет возможности оформить электронный больничный, то его «напишут» по старинке, на бумажном листе.

Открытый больничный

Если больничный был открыт в 2022 году и «перешел» на 2023, то он будет начисляться по старым правилам. Изменения применяются только к тем, кто «открыл» лист нетрудоспособности в 2023 году.

Если сотрудник болел всего 5 дней – никаких заявлений в Пенсионный фонд подавать не нужно.

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