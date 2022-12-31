Новогодняя суета: есть ли очереди в супермаркетах и ​​на почте в Днепре

Несмотря на ракетный террор со стороны россиян, украинцы готовятся встретить Новый год.

Уже который день на кассах супермаркетов выстраиваются огромные очереди.

Мы решили узнать, есть ли очереди в магазинах Днепра сегодня, 31 декабря.

Так, в «Варусе» людей немало, но очередей на кассах почти нет.

В «АТБ» людей тоже много, но очереди быстро «двигаются».

Поэтому, если забыли что-нибудь купить на новогодний стол, спешите, ведь сегодня супермаркеты могут закрываться раньше.

По-другому обстоит ситуация на «Новой почте». Там очереди огромные, приходится ждать минут по 40.

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