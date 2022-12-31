Новогодняя суета: есть ли очереди в супермаркетах и ​​на почте в Днепре

Уже который день на кассах супермаркетов выстраиваются огромные очереди.
Мы решили узнать, есть ли очереди в магазинах Днепра сегодня, 31 декабря.
Так, в «Варусе» людей немало, но очередей на кассах почти нет.
В «АТБ» людей тоже много, но очереди быстро «двигаются».
Поэтому, если забыли что-нибудь купить на новогодний стол, спешите, ведь сегодня супермаркеты могут закрываться раньше.
По-другому обстоит ситуация на «Новой почте». Там очереди огромные, приходится ждать минут по 40.
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