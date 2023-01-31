Новое интервью Буданова: про возвращение Крыма, ядерное оружие и новое наступление

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов дал новое интервью, где рассказал о том, будет ли применять ядерное оружие, если Украина начнет возвращать Крым, поделился воспоминаниями о ночи с 23 на 24 февраля 2022 года, сделал прогноз относительно того, где будут проходить основные боевые действия и грозит ли в ближайшее время Киеву наступление из белоруссии, а также выразил сомнение, жив ли ныне президент рф. Основные положения интервью собрали журналисты dnepr.info.

Место главного наступления

Глава ГУР прогнозирует, что в этом году Россия сосредоточится на том, чтобы достичь полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

«Наступление сил, расположенных в Беларуси маловероятно. Это лишь попытка отвлечь и разделить обороняющие Киев войска. Россия сосредоточится на оккупации Донецкой и Луганской областей», – сказал Кирилл Буданов в интервью американской газете The Washington Post.

В настоящее время в Украине воюют 326 тыс. россиян, отметил Кирилл Буданов.

Ядерное оружие и Крым

«Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой. Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, и на этом все закончится», – сказал глава ГУР МО.

Кирилл Буданов уверен, что Россия не будет использовать ядерное оружие, когда Украина начнет отвоевывать Крым.

«Это неправда. Это тактика устрашения. Россия – страна, от которой можно ожидать многое, но не откровенного идиотизма. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к распаду. И они это очень хорошо знают», – отметил Кирилл Буданов.

Путин и коллаборанты

Не раз в украинском информационном пространстве появлялась информация, что путин болен раком и имеет нескольких двойников.

«Это открытый вопрос, выступает ли настоящий пути ныне», — отметил глава ГУР.

Кирилл Буданов отметил, что в России есть коллаборанты, которые понимают, что их страна должна быть другой и поэтому с ними сотрудничает Украина.

«На той территории действительно есть люди, с которыми очень легко работать, они понимают, что Россия должна быть другой и мы поддерживаем таких людей. Пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, проблемы (взрывы и пожары) внутри России будут», — сказал Кирилл Буданов.

События прошлого года

Глава ГУР в интервью также упомянул события почти годичной давности, когда 23 февраля он предупредил политическое руководство страны о нападении с трех сторон и то, что все начнется в 4 часа утра. Тогда большинство восприняло его заявления скептически, считая, что эскалация будет только на востоке Украины. Кирилл Буданов вспомнил, как пришел в свой кабинет вместе с женой и понимал, что если что-то пойдет не так, как он заявил, то сможет остаться без работы.

«У нас был такой разговор, что, если этого нападения не произойдет, мы будем выглядеть не очень хорошо. Звучит довольно странно, но я боялся, что все пойдет не так, как надо», – вспомнил Кирилл Буданов.

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