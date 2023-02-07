Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Новое полномасштабное наступление россии: прогнозы военных разведок и политиков

Новое полномасштабное наступление россии: прогнозы военных разведок и политиков

Сегодня 13:13
просмотров

По прогнозам различных военных экспертов, журналистов и военной разведки в ближайшее время рф может снова пойти в полномасштабное наступление, наподобие того, что было год назад. Журналисты dnepr.info собрали все заявления по этому поводу.
Новости Днепра про Новое полномасштабное наступление россии: прогнозы военных разведок и политиков

#image_title

Одним из первых о том, что рф скорее всего планирует новую попытку полномасштабного наступления заявил министр обороны Алексей Резников. По его словам, произойти это должно в ближайшие две недели. Министр считает, что таким образом рф попытается «отметить» год с начала полномасштабной войны.

«Официально рф заявила о том, что мобилизовала 300 тыс человек, но когда мы видим войска на наших границах, то, по нашим оценкам, это значительно больше», — сказал Алексей Резников.

Он также отметил, что агрессор попытается наступать с севера, юга и востока страны. Днем ранее об этом заявил также глава СНБО Алексей Данилов. С украинскими спикерами солидарны и иностранные военные эксперты.

О том, что путин планирует пойти в наступление в ближайшие 10 дней написала британская газета Financial Times. По данным английских журналистов, наиболее вероятным местом для атаки является западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана. Уже несколько недель оккупанты собирают там войска. Также идет наращивание группировки в районе Мариуполя. Как пишет газета, наступление начнут элитные подразделения, за которым пойдут мобилизованные, прошедшие спецподготовку.

Информацию о том, что враг накапливает силы подтвердил и руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Мы видим, что все больше и больше резервов стягивается на наше направление, фиксируем, что привозится больше техники. Часть прячут в лесопосадках, часть – зарывают, строят укрепления откуда и будут пытаться полномасштабно наступать, подвозят боекомплект», — сказал Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас количество атак рф под Кременной возросло, оккупанты пытаются «нащупать» слабые места в нашей обороне. Наступление в Луганской области ожидают по трем направлениям — Белогоровка, Кременная, Сватово.

Сергей Гайдай также заявил, что позиции в Белогоровке полностью контролируют наши военные – отбивают атаки и берут солдат рф в плен.

«Если о планах рф говорят открыто, значит Украина готова к отражению атаки. А тем временем из россии доносятся сигналы высших военных, что приказ путина о наступлении обернется новой мясорубкой для захватчиков», — пишет Financial Times.

Информацию, приведенную министром Резниковым и британским изданием, подтверждают и в ГУР МО. По данным украинской разведки, вероятное наступление может быть в Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожской области. В Херсонской области и Крыму враг будет вести оборону. Также по данным разведки, путин дал приказ военным к марту выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Но по данным британской разведки, сил на полномасштабное наступление у рф не хватит и агрессор не сможет нарастить достаточно сил для существенного влияния на результат войны. Как отметили в иностранном ведомстве: «высшее командование РФ разрабатывает планы, которые требуют от неукомплектованных, неопытных подразделений достичь нереальных целей из-за политического давления». Там также отметили, что маловероятно, что в ближайшие недели рф может нарастить силы, необходимые для существенного влияния на результат войны.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Новое полномасштабное наступление россии: прогнозы военных разведок и политиковУкраїнська Новости Днепра про Новое полномасштабное наступление россии: прогнозы военных разведок и политиковРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней
    Новости Днепра
    Сегодня 12:05
    В Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

    Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада Украины приняла законопроекты №8419 и…

    Нет связи с 24 украинцами, живущими в зоне стихийного бедствия в Турции, – МИД
    Новости мира
    Вчера 16:01
    Нет связи с 24 украинцами, живущими в зоне стихийного бедствия в Турции, – МИД

    Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не получал…

    В ГУР рассказали, что россияне могут пойти в новое наступление в трех областях Украины
    Новости Украины
    Вчера 15:22
    В ГУР рассказали, что россияне могут пойти в новое наступление в трех областях Украины

    Новое наступление войск россии может состояться в трех областях Украины.…

    Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины
    Новости Украины
    Вчера 12:35
    Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины

    Сегодня Первая леди Украины Елена Зеленская отмечает юбилей. По такому…

    Последние новости

    Игоря Клименко назначили новым Министром внутренних дел
    Игоря Клименко назначили новым Министром внутренних дел

    Игорь Клименко официально возглавил МВД.

    Сегодня 12:15
    просмотров
    В Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней
    В Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

    Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада Украины приняла законопроекты №8419 и №8420 о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации.

    Сегодня 12:05
    1
    просмотров
    Будут ли сегодня в Днепре выключать свет и где посмотреть графики
    Будут ли сегодня в Днепре выключать свет и где посмотреть графики

    В Днепре и области сегодня, 7 февраля, применены стабилизационные отключения света.

    Сегодня 11:40
    0
    просмотров
    Верховная Рада официально назначила нового главу СБУ
    Верховная Рада официально назначила нового главу СБУ

    Нардепы избрали нового главу СБУ.

    Сегодня 11:37
    просмотров
    В Днепре прошла встреча по боксу в память тренера, погибшего в доме на Победе
    В Днепре прошла встреча по боксу в память тренера, погибшего в доме на Победе

    В Днепре провели мини-турнир в память об известном тренере по боксу Михаилу Кореновскому.

    Сегодня 11:07
    0
    просмотров
    «Наш аэропорт уже вырван из рук Коломойского», — мэр Днепра
    «Наш аэропорт уже вырван из рук Коломойского», — мэр Днепра

    Город уже несколько лет борется за аэропорт с олигархом Игорем Коломойским.

    Сегодня 10:40
    0
    просмотров
    Ушла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку
    Ушла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку

    Полицейские Каменского разыскивают 15-летнюю Маргариту Путинику.

    Сегодня 10:19
    0
    просмотров
    В Днепре неизвестный угрожал взорвать все ТРЦ, если ему не дадут 2 БТР и миллион долларов
    В Днепре неизвестный угрожал взорвать все ТРЦ, если ему не дадут 2 БТР и миллион долларов

    В Днепре и области снова "заминировали" все ТРЦ.

    Сегодня 10:15
    0
    просмотров
    Утро не с кофе: в Подгородном во дворе частного дома сгорело авто
    Утро не с кофе: в Подгородном во дворе частного дома сгорело авто

    Во вторник, 7 февраля, в Подгородном во дворе частного дома вспыхнул легковой автомобиль «Mitsubishi Lancer».

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Ночью 7 февраля российские оккупанты дважды атаковали Никопольский район
    Ночью 7 февраля российские оккупанты дважды атаковали Никопольский район

    Марганецьку громаду знову накрили вогнем із РСЗВ та важкої артилерії.

    Сегодня 09:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх