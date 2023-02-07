Новое полномасштабное наступление россии: прогнозы военных разведок и политиков

Одним из первых о том, что рф скорее всего планирует новую попытку полномасштабного наступления заявил министр обороны Алексей Резников. По его словам, произойти это должно в ближайшие две недели. Министр считает, что таким образом рф попытается «отметить» год с начала полномасштабной войны.
«Официально рф заявила о том, что мобилизовала 300 тыс человек, но когда мы видим войска на наших границах, то, по нашим оценкам, это значительно больше», — сказал Алексей Резников.
Он также отметил, что агрессор попытается наступать с севера, юга и востока страны. Днем ранее об этом заявил также глава СНБО Алексей Данилов. С украинскими спикерами солидарны и иностранные военные эксперты.
О том, что путин планирует пойти в наступление в ближайшие 10 дней написала британская газета Financial Times. По данным английских журналистов, наиболее вероятным местом для атаки является западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана. Уже несколько недель оккупанты собирают там войска. Также идет наращивание группировки в районе Мариуполя. Как пишет газета, наступление начнут элитные подразделения, за которым пойдут мобилизованные, прошедшие спецподготовку.
Информацию о том, что враг накапливает силы подтвердил и руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«Мы видим, что все больше и больше резервов стягивается на наше направление, фиксируем, что привозится больше техники. Часть прячут в лесопосадках, часть – зарывают, строят укрепления откуда и будут пытаться полномасштабно наступать, подвозят боекомплект», — сказал Сергей Гайдай.
По его словам, сейчас количество атак рф под Кременной возросло, оккупанты пытаются «нащупать» слабые места в нашей обороне. Наступление в Луганской области ожидают по трем направлениям — Белогоровка, Кременная, Сватово.
Сергей Гайдай также заявил, что позиции в Белогоровке полностью контролируют наши военные – отбивают атаки и берут солдат рф в плен.
«Если о планах рф говорят открыто, значит Украина готова к отражению атаки. А тем временем из россии доносятся сигналы высших военных, что приказ путина о наступлении обернется новой мясорубкой для захватчиков», — пишет Financial Times.
Информацию, приведенную министром Резниковым и британским изданием, подтверждают и в ГУР МО. По данным украинской разведки, вероятное наступление может быть в Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожской области. В Херсонской области и Крыму враг будет вести оборону. Также по данным разведки, путин дал приказ военным к марту выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
Но по данным британской разведки, сил на полномасштабное наступление у рф не хватит и агрессор не сможет нарастить достаточно сил для существенного влияния на результат войны. Как отметили в иностранном ведомстве: «высшее командование РФ разрабатывает планы, которые требуют от неукомплектованных, неопытных подразделений достичь нереальных целей из-за политического давления». Там также отметили, что маловероятно, что в ближайшие недели рф может нарастить силы, необходимые для существенного влияния на результат войны.
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