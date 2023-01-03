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Новые таланты: в Днепре ищут стендаперов

Сегодня 10:00
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Центральная городская библиотека Днепра объявила о проведении мероприятия. Участие в нем могут принять стендаперы.

Новости Днепра про Новые таланты: в Днепре ищут стендаперов

Мероприятие пройдет 14 января. Об этом сообщает днепровская Центральная городская библиотека Днепра.

Заполнить анкету на участие вы можете здесь. Заметим, что будут приниматься только материалы, написанные на государственном языке.

Место проведения: Центральная городская библиотека, 4 этаж.

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