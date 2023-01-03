Новые таланты: в Днепре ищут стендаперов

Заполнить анкету на участие вы можете здесь . Заметим, что будут приниматься только материалы, написанные на государственном языке.

Мероприятие пройдет 14 января. Об этом сообщает днепровская Центральная городская библиотека Днепра.

Центральная городская библиотека Днепра объявила о проведении мероприятия. Участие в нем могут принять стендаперы.

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