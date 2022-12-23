Новая почта, Укрпочта и Justin: как в Днепре на новогодние праздники будут работать почтовые компании

Так, график их работы несколько изменится: часть отделений будет работать меньше по времени, чем обычно, многие отделения вообще будут закрыты.
Так, «Укрпочта» закроет большую часть своих отделений по Украине 1 января. При этом на всю страну будут работать 20 дежурных отделений в большинстве регионов Украины. Они будут работать по сокращенному графику, многие закроются в 14 или 15 часов. Список таких отделений можно найти по ссылке.
«Новая почта» тоже не будет принимать посетителей 1 января, в этот день все отделения будут закрыты. 25, 26 декабря «Новая почта» будет работать по обычному графику, 31 декабря она откроется на час раньше и будет работать по графику субботы. Проверить график работы любого отделения можно по этой ссылке.
Еще одна почтовая компания Justin будет закрыта в выходные 1 и 7 января. Также 31 декабря и 6 января отделения будут закрываться в 18 часов.
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