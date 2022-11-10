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«Новая Почта» сделала заявление о посылках в Днепре после атаки дронами

Сегодня 07:15
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В компании «Новая Почта» рассказали о доставке посылок и корреспонденции по Днепру после того, как их склад был атакован дронами-камикадзе.

Новости Днепра про «Новая Почта» сделала заявление о посылках в Днепре после атаки дронами

В компании обещают компенсировать убытки всем отправителям и получателям. При этом уцелевшее будет доставлено своевременно.

«В результате вражеской атаки разрушено одно из наших депо в Днепре.
4 сотрудника сейчас в больнице. Все заботы по лечению – взяли под контроль.
Оборудование и почти все посылки – уничтожены. Свяжемся с каждым по поводу компенсации.
Уцелевшие посылки доставим вовремя. Нас не остановить», — заявили в компании «Новая Почта».

 

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