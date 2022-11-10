«Новая Почта» сделала заявление о посылках в Днепре после атаки дронами

В компании обещают компенсировать убытки всем отправителям и получателям. При этом уцелевшее будет доставлено своевременно.
«В результате вражеской атаки разрушено одно из наших депо в Днепре.
4 сотрудника сейчас в больнице. Все заботы по лечению – взяли под контроль.
Оборудование и почти все посылки – уничтожены. Свяжемся с каждым по поводу компенсации.
Уцелевшие посылки доставим вовремя. Нас не остановить», — заявили в компании «Новая Почта».
Читайте также:
Автор:
Специалисты сравнили стоимость продуктовой корзины в Украине и странах Евросоюза.…
В среду, 9 ноября, на 259-й день войны, оккупанты вновь…
В среду, 9 ноября, вечером в Кривом Роге были слышны…
В Днепре курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел спас парня…
Специалисты сравнили стоимость продуктовой корзины в Украине и странах Евросоюза. Они проанализировали цены на яйца в крупнейших торговых сетях по состоянию на октябрь 2022 года. Расчеты производились по курсу 40 грн/евро.
Зонт сегодня не понадобится!
В среду, 9 ноября, на 259-й день войны, оккупанты вновь нанесли удар по Никопольскому району. Жертвой нападения стал 47-летний мужчина. А в пригороде Кривого Рога были слышны взрывы.
В среду, 9 ноября, вечером в Кривом Роге были слышны взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
В Днепре курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел спас парня от самоубийства.
В Днепре в сквере "Прибрежном" поселился серебристый мартин Джонни.
Об этом сообщил игумен Меркурий Скороход.
Вооруженным силам Украины удалось атаковать восемь районов сосредоточения живой силы и две позиции средств противовоздушной обороны противника.
А как же "россия здесь навсегда"?
В среду, 9 ноября, трамваи No19 завершат работу раньше. Это связано с ремонтом путей. Его проводят на Кайдаковом мосту.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!