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«Новая почта» открыла первое грузовое отделение в Варшаве

Сегодня 07:15
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"Новая почта" сообщила об открытии в Варшаве первого грузового отделения Nova Post, принимающего отправку до 1000 кг.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что украинцы в Польше при необходимости смогут отправлять в Украину и получать из Украины массивные отправления до 1000 кг, а не только компактные посылки и документы.

Это могут быть как большие чемоданы с личными вещами, так и крупногабаритная техника в фабричной упаковке, такие как новые генераторы, аккумуляторы, зарядные станции, которые освобождены от пошлины и налога на растаможку.

Доставка как всегда возможна в любое грузовое отделение «Новой почты» в Украине или на адрес получателя.

В компании сообщили, что грузовое отделение Nova Post 01/1 в Варшаве работает ежедневно по адресу: Jana Olbrachta, 94, 01-102, Warszawa.  

Тарифы на доставку в Польшу и разрешенные вещи для пересылки за границу можно просмотреть по ссылке.

В 2022 году «Новая почта» за 3 месяца открыла в Польше 18 собственных отделений в крупнейших польских городах: 6 отделений Nova Post в Варшаве, по 2 отделения в Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани и по одному — в Жешуве и Лодзи.

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