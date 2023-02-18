Новая массированная атака на Украину: в Днепропетровской области вводятся экстренные отключения света

В субботу утром, 18 февраля, государство-террорист Россия устроила новую ракетную атаку на Украину.

Из-за угрозы ракетной атаки в Днепропетровской области применяются экстренные отключения света. Также к отсутствию электроэнергии стоит приготовиться жителям Киева, Киевской и Одесской областей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ДТЭК.

«Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях», — уточняется в сообщении.

Известно, что враг использует тактическую авиацию, в частности в воздушном пространстве оккупированных территорий, и запускает ракеты. На Днепропетровщине работает ПВО.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: