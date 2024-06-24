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Новая дата празднования Рождества Иоанна Предтечи 2024: что нельзя делать и традиции дня

Сегодня 12:51
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Сегодня отмечают Рождество Иоанна Предтечи или Крестителя. Праздник имеет два названия поскольку Иоанн предсказал пришествия Иисуса Христа и сам был его предшественником, а также он крестил в водах Иордана Христа.

Новости Днепра про Новая дата празднования Рождества Иоанна Предтечи 2024: что нельзя делать и традиции дня

Журналисты dnepr.info узнали о традициях празднования этого дня.

В этом году Роджество Иоанна Предтечи в Украине отмечается согласно новоюлианскому календарю – 24 июня. До этого праздник отмечали 7 июля. Рождество Предтечи считается одним из самых больших церковных праздников наряду с Рождеством Христовым и Рождеством Богородицы.

Кто такой Иоанн Предтеча

Согласно истории, родителям Иоанна явился архангел Гавриил и сказал, что их сын будет предшественником Иисуса Христа. Отец Иоанна не поверил его словам и тогда архангел наказал его немотой – мужчина не мог говорить пока не родился ребенок. Первые 30 лет жизни Иоанн прожил в пустыне, где предавался аскезам, а затем начал проповедовать и рассказывать о пришествии Иисуса Христа.

Он же крестил его в Иордани. Иоанн Предтеча все время проповедовал за что и был схвачен стражниками и по приказу царя Ирода его должны были казнить. По желанию царицы Ироиады ему отрубила голову ее дочь Саломея.

День празднования Рождества Иоанна Предтечи выбран не случайно, считается, что он родился на полгода раньше Иисуса Христа.

Новости Днепра про Новая дата празднования Рождества Иоанна Предтечи 2024: что нельзя делать и традиции дня

Что нельзя делать

В этот день нельзя веселиться, устраивать шумные застолья. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, рукоделием, делать что-то по дому, резать круглые предметы, а работу с ножом лучше всего вообще минимизировать. Рекомендуется в этот день не унывать и не жаловаться на жизнь.

В этот день запрещено давать деньги, купаться в реке и поднимать что-либо с земли. Наилучшим вариантом будет отказаться от употребления алкоголя.

Что можно делать

В этот день рекомендуется посетить церковь и подать милостыню. Считается, что у Иоанна Предтечи нужно просить благополучия и здоровья для семьи. Он помогает найти вторую половинку и «посылает» парам, у которых долго нет наследников детей. Также просят здоровья для себя и решения проблем в работе.

Новости Днепра про Новая дата празднования Рождества Иоанна Предтечи 2024: что нельзя делать и традиции дня

Приметы дня Рождества Иоанна Предтечи

Считалось, что если в этот день идет дождь – будет большой урожай зерновых. Большое количество звезд на небе обещало, что в лесах будет много грибов. Утренняя роса обещала просто хороший урожай.

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Новости Днепра про Новая дата празднования Рождества Иоанна Предтечи 2024: что нельзя делать и традиции дняУкраїнська Новости Днепра про Новая дата празднования Рождества Иоанна Предтечи 2024: что нельзя делать и традиции дняРусский

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