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Новая авария на Набережной Победы: столкнулись Volkswagen и Renault (ФОТО)

Сегодня 17:09
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Сегодня, 25 марта, в Днепре на Набережной Победы произошло очередное ДТП. Там столкнулись два автомобиля марок Volkswagen и Renault.

Новости Днепра про Новая авария на Набережной Победы: столкнулись Volkswagen и Renault (ФОТО)

Авария произошла примерно в 15:20. Иномарки не поделили дорогу на перекрестке улиц Набережной Победы и Овражной.

Об этом пишет dnepr.info со ссылкой на «Информатор».

По предварительной информации, Volkswagen и Renault двигались по Овражной со стороны проспекта Дмитрия Яворницкого в направлении Набережной Победы. Как отметила женщина за рулём первого авто, водитель на Renault её «подрезал», в результате чего произошло столкновение.

К счастью, никто не пострадал. Правда, повреждения получил Volkswagen, у которого отлетел передний бампер.

На месте работают правоохранители, которые выясняют все детали и обстоятельства ДТП. Движение на маршруте не затруднено.

Новости Днепра про Новая авария на Набережной Победы: столкнулись Volkswagen и Renault (ФОТО)

Новости Днепра про Новая авария на Набережной Победы: столкнулись Volkswagen и Renault (ФОТО)

Новости Днепра про Новая авария на Набережной Победы: столкнулись Volkswagen и Renault (ФОТО)

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Новости Днепра про Новая авария на Набережной Победы: столкнулись Volkswagen и Renault (ФОТО)Українська Новости Днепра про Новая авария на Набережной Победы: столкнулись Volkswagen и Renault (ФОТО)Русский

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