Новая авария на Набережной Победы: столкнулись Volkswagen и Renault (ФОТО)

Авария произошла примерно в 15:20. Иномарки не поделили дорогу на перекрестке улиц Набережной Победы и Овражной.
Об этом пишет dnepr.info со ссылкой на «Информатор».
По предварительной информации, Volkswagen и Renault двигались по Овражной со стороны проспекта Дмитрия Яворницкого в направлении Набережной Победы. Как отметила женщина за рулём первого авто, водитель на Renault её «подрезал», в результате чего произошло столкновение.
К счастью, никто не пострадал. Правда, повреждения получил Volkswagen, у которого отлетел передний бампер.
На месте работают правоохранители, которые выясняют все детали и обстоятельства ДТП. Движение на маршруте не затруднено.
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