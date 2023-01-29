«Носит шляпку» и гуляет возле воды: в Днепре на набережной поселилась белая утка (ВИДЕО)

Жителей Днепра удивил белый селезень, который поселился на набережной.

Так, белую утку заметили местные жители во время прогулки. Живет птица возле «Поплавка» на набережной.

Она уже освоилась и ходит вальяжно у воды. Птица имеет белые перья, но на голове у нее черная точка, из-за чего кажется, что она ходит с мини-шляпой.

Утка без страха выходит на пешеходную зону и выпрашивает у людей еду. Видео с птицей опубликовали в телеграмм-канале «Днепр областной».

Отметим, что птиц нужно подкармливать, особенно зимой, но ни в коем случае нельзя им давать хлеб. Лучше прихватить с собой зерно, кукурузу или другие крупы.

Напомним, ранее в пригороде Днепра на парковке заметили лису, а на жилом массиве Западный паслись кони.

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