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  • «Носит шляпку» и гуляет возле воды: в Днепре на набережной поселилась белая утка (ВИДЕО)

«Носит шляпку» и гуляет возле воды: в Днепре на набережной поселилась белая утка (ВИДЕО)

Сегодня 15:46
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Жителей Днепра удивил белый селезень, который поселился на набережной.

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Так, белую утку заметили местные жители во время прогулки. Живет птица возле «Поплавка» на набережной.

Она уже освоилась и ходит вальяжно у воды. Птица имеет белые перья, но на голове у нее черная точка, из-за чего кажется, что она ходит с мини-шляпой.

Утка без страха выходит на пешеходную зону и выпрашивает у людей еду. Видео с птицей опубликовали в телеграмм-канале «Днепр областной».

Отметим, что птиц нужно подкармливать, особенно зимой, но ни в коем случае нельзя им давать хлеб. Лучше прихватить с собой зерно, кукурузу или другие крупы.

Напомним, ранее в пригороде Днепра на парковке заметили лису, а на жилом массиве Западный паслись кони.

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