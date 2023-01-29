«Носит шляпку» и гуляет возле воды: в Днепре на набережной поселилась белая утка (ВИДЕО)

Так, белую утку заметили местные жители во время прогулки. Живет птица возле «Поплавка» на набережной.
Она уже освоилась и ходит вальяжно у воды. Птица имеет белые перья, но на голове у нее черная точка, из-за чего кажется, что она ходит с мини-шляпой.
Утка без страха выходит на пешеходную зону и выпрашивает у людей еду. Видео с птицей опубликовали в телеграмм-канале «Днепр областной».
Отметим, что птиц нужно подкармливать, особенно зимой, но ни в коем случае нельзя им давать хлеб. Лучше прихватить с собой зерно, кукурузу или другие крупы.
Напомним, ранее в пригороде Днепра на парковке заметили лису, а на жилом массиве Западный паслись кони.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области проверили качество питьевой воды.
В днепровских парках напомнили о запрете катания на снегу.
В Днепре мужчина хотел покончить с собой.
Днепрянин отравился копченой рыбой.
В Днепропетровской области проверили качество питьевой воды.
В днепровских парках напомнили о запрете катания на снегу.
В Днепре мужчина хотел покончить с собой.
В Днепропетровской области мужчина вынес имущества Укрзализныци на 14 тысяч гривен.
Днепрянин отравился копченой рыбой.
В Украине скоро сильно подорожают сигареты.
В Днепре из-за аварий и стабилизационных отключений света часть города без тепла.
В Каменском задержана женщина, которая продвигала идею возрождения СССР.
Умер днепровский ученый.
Территорию Украины не раз атаковали беспилотники иранского производства, которые закупила у этой страны Россия. Поэтому взрывы на военных объектах на территории Ирана невероятно порадовали многих украинцев. Ночью СМИ писали о начале израильской спецоперации, а кто-то уже стал предвидеть начало Третьей…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!