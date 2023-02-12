Ноль градусов: в Днепре посреди реки заметили хоккеистов и десятки рыбаков (ФОТО)

Пока вблизи села Шульговка продолжалась операция по спасению рыбаков, дрейфующих на льду, в Днепре местные жители тоже решили порыбачить.
Так, на лед посреди реки вышли десятки мужчин. И если вчера это было несколько десятков любителей зимней рыбалки, то сегодня еще больше.
Об этом сообщает Dnepr.info.
Кроме того, на лед вышли хоккеисты.
Это учитывая то, что сегодня днем температура на улице не опускалась ниже нуля градусов.
Пожалуйста, берегите себя и не рискуйте лишний раз жизнью!
Напомним, ранее на Победе заметили десятки рыбаков, вышедших на чуть замерзший лед. А недавно в сквере «Прибрежном» дети катались на самокатах посреди реки и объезжали прорубленные лунки.
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