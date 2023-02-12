Ноль градусов: в Днепре посреди реки заметили хоккеистов и десятки рыбаков (ФОТО)

Берегите себя!

Пока вблизи села Шульговка продолжалась операция по спасению рыбаков, дрейфующих на льду, в Днепре местные жители тоже решили порыбачить.

Так, на лед посреди реки вышли десятки мужчин. И если вчера это было несколько десятков любителей зимней рыбалки, то сегодня еще больше.

Об этом сообщает Dnepr.info.

Кроме того, на лед вышли хоккеисты.

Это учитывая то, что сегодня днем ​​температура на улице не опускалась ниже нуля градусов.

Пожалуйста, берегите себя и не рискуйте лишний раз жизнью!

Напомним, ранее на Победе заметили десятки рыбаков, вышедших на чуть замерзший лед. А недавно в сквере «Прибрежном» дети катались на самокатах посреди реки и объезжали прорубленные лунки.

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