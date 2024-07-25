Ногу намотало на жатку: вблизи Днепра во время работы травмировался фермер

Недавно медики Днепра помогали фермеру, чью ногу намотало на жатку – машину для скашивания зерновых культур.
Как рассказал работник Новокодацкой подстанции Областного центра экстренной медицинской помощи Влад Боднюк, ногу мужчину намотало на жатку во время уборки урожая. Приехав по вызову, медики немедленно наложили турникет и обезболили пострадавшего, после чего потерпевший был деблокирован.
Проведя травмосмотр, под кислородной и инфузионной поддержкой — мужчину срочно госпитализировали в профильное медицинское учреждение города с диагнозом: открытый перелом бедренной кости, многоломочный перелом большеберцовой и малоберцовой костей правой нижней конечности, — комментирует случай медик.
Сейчас аграрный сезон в разгаре. Работа с габаритной техникой и большое количество быстро вращающихся механизмов делает труд аграриев достаточно опасным, утверждают медики и желают пострадавшему быстрого выздоровления.
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