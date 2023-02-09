Около полуночи в городе был слышен взрыв.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
После взрыва в пригороде появилось зарево от пожара и был виден дым.
Официальной информации от ОВА пока нет.
В течение ночи была одна воздушная тревога общей продолжительностью 32 минуты.
Читайте также:
В Днепре на маршруты вышли 50 трамваев и 37 троллейбусов.
У селі Китайгород Дніпровського району на вулиці Центральній на ходу…
У боях за незалежність України загинув український військовослужбовець Андрій Володимирович…
У Кривому Розі дитина взяла в руки зламаний кип'ятильник та…