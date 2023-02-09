Ночью взрывы напугали днепрян: что известно на утро - Днепр Инфо
Ночью взрывы напугали днепрян: что известно на утро
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Сегодня 08:00

Ночь на 9 февраля оказалась неспокойной для днепрян.

Новости Днепра про Ночью взрывы напугали днепрян: что известно на утро

Около полуночи в городе был слышен взрыв.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

После взрыва в пригороде появилось зарево от пожара и был виден дым.

Официальной информации от ОВА пока нет.

В течение ночи была одна воздушная тревога общей продолжительностью 32 минуты.

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