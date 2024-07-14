О последствиях атаки рассказали в Днепропетровской ОВА.
Ночью враг совершил ракетную атаку на Днепровский район. Из-за чего произошло возгорание. Чрезвычайники пожар ликвидировали. Укрощали огонь они и на Криворожье. В результате атаки БпЛА там загорелась трава. К сожалению, пострадала 67-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Будет лечиться дома, — говорится в сообщении главы ОВА Сергея Лысака.
Также в районе повреждены 2 частных дома.
Никопольщина пережила обстрел из града, в результате которого пылали 4 дома в Мировской общине.
Всего враг разбил 5 частных домов, 7 хозяйственных сооружений и не эксплуатируемое здание.
Обошлось без жертв и пострадавших.
После полуночи в области Защитники уничтожили разведывательный дрон и крылатую ракету.
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Козенко Антон
Автор:
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