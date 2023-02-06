Ночью враг снова обстреливал Никопольщину: как прошла ночь на Днепропетровщине

Российская армия не прекращает террор мирного населения Днепропетровской области.

В ночь на 6 февраля оккупанты нанесли удар из тяжелой артиллерии по Никопольщине. Об этом сообщает председатель облсовета Николай Лукашук.

Российские оккупанты ударили по Марганецкой громаде, выпустив по ней более двух десятков снарядов. В настоящее время обследование территорий продолжается, последствия атаки уточняются. Никто не пострадал. В других районах области обстрелы не зафиксированы, — написалЛукашук.

Жителей просят не игнорировать тревоги и находиться в безопасных местах.

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