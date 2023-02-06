Ночью враг снова обстреливал Никопольщину: как прошла ночь на Днепропетровщине

В ночь на 6 февраля оккупанты нанесли удар из тяжелой артиллерии по Никопольщине. Об этом сообщает председатель облсовета Николай Лукашук.
Российские оккупанты ударили по Марганецкой громаде, выпустив по ней более двух десятков снарядов.
В настоящее время обследование территорий продолжается, последствия атаки уточняются. Никто не пострадал.
В других районах области обстрелы не зафиксированы, — написалЛукашук.
Жителей просят не игнорировать тревоги и находиться в безопасных местах.
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