Ночью враг обстреливал Никополь — Лукашук

Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук.
Враг использовал тяжелую артиллерию.
К счастью, обошлось без погибших, пострадавших и разрушений.
В других общинах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.
Недавно мы также сообщали, что жителя каменского приговорили к трем лишениям свободы за призывы наносить ракетные удары по зданиям СБУ.
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