Ночью враг обстреливал Никополь — Лукашук

Недавно мы также сообщали , что жителя каменского приговорили к трем лишениям свободы за призывы наносить ракетные удары по зданиям СБУ.

В других общинах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.

К счастью, обошлось без погибших, пострадавших и разрушений.

Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук.

Сегодня ночью российские войска снова обстреливали Никополь.

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