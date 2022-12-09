Ночью враг обстрелял три громады Днепропетровщины (ФОТО)

В ночь с 8 на 9 декабря российские оккупанты обстреляли три громады в Днепропетровской области, а жителем пришлось слышать многочасовую воздушную тревогу.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Из градов и тяжелой артиллерии противник бил по Никопольскому району. Накрыли огнем Мировскую, Красногригоревскую и Никопольскую громады. От обстрелов, к счастью, никто не пострадал.

В Красногригорьевской общине оказалось разрушено несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. В других районах области – детали обстрелов и их последствия сейчас выясняют соответствующие службы.

В остальных районах Днепропетровской области ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций. В настоящее время там спокойно.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: