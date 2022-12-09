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Ночью враг обстрелял три громады Днепропетровщины (ФОТО)

Сегодня 08:30
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В ночь с 8 на 9 декабря российские оккупанты обстреляли три громады в Днепропетровской области, а жителем пришлось слышать многочасовую воздушную тревогу.

Новости Днепра про Ночью враг обстрелял три громады Днепропетровщины (ФОТО)

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. 

Из градов и тяжелой артиллерии противник бил по Никопольскому району. Накрыли огнем Мировскую, Красногригоревскую и Никопольскую громады. От обстрелов, к счастью, никто не пострадал. 

В Красногригорьевской общине оказалось разрушено несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. В других районах области – детали обстрелов и их последствия сейчас выясняют соответствующие службы. 

В остальных районах Днепропетровской области ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций. В настоящее время там спокойно.

Новости Днепра про Ночью враг обстрелял три громады Днепропетровщины (ФОТО)

Новости Днепра про Ночью враг обстрелял три громады Днепропетровщины (ФОТО)

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Новости Днепра про Ночью враг обстрелял три громады Днепропетровщины (ФОТО)Українська Новости Днепра про Ночью враг обстрелял три громады Днепропетровщины (ФОТО)Русский

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