Ночью враг обстрелял три громады Днепропетровщины (ФОТО)

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Из градов и тяжелой артиллерии противник бил по Никопольскому району. Накрыли огнем Мировскую, Красногригоревскую и Никопольскую громады. От обстрелов, к счастью, никто не пострадал.
В Красногригорьевской общине оказалось разрушено несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. В других районах области – детали обстрелов и их последствия сейчас выясняют соответствующие службы.
В остальных районах Днепропетровской области ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций. В настоящее время там спокойно.
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