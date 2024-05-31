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Ночью враг атаковал Харьков 5 ракетами: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня 09:56
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Этой ночью Харьков в очередной раз оказался под обстрелом врага.

Новости Днепра про Ночью враг атаковал Харьков 5 ракетами: есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В результате вражеских обстрелов ночью 30 мая в 23:50 был поврежден пожарный автомобиль, авто «скорой», трехэтажное административное здание, а одна из ракет попала на территорию гражданского предприятия, в результате чего погиб мужчина 1959 года рождения.

Ужасные последствия претерпели пятиэтажный жилой дом, в нём частично разрушены с третьего по пятый этажи. Пока известно о 5 погибших и 25 пострадавших, из которых 2 ребенка — 12-летние мальчик и девочка.

Спасательно-поисковая операция продолжается. Все службы работают на месте, – сообщил Синегубов.

Предварительно под завалами до сих пор находятся люди.

Ранее мы писали, что количество погибших в результате удара по «Эпицентру» в Харькове возросло.

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Новости Днепра про Ночью враг атаковал Харьков 5 ракетами: есть погибшие и пострадавшиеУкраїнська Новости Днепра про Ночью враг атаковал Харьков 5 ракетами: есть погибшие и пострадавшиеРусский

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