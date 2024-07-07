Ночью враг атаковал Днепропетровщину: есть пострадавшие

Сегодня ночью русские войска атаковали несколько районов Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью враг совершил ракетную атаку на Павлоград. Обломками там повреждены 4 частных дома. К счастью, обошлось без жертв и раненых. На Никопольщине есть пострадавшие. В райцентре во время вечерних и утренних обстрелов травмированы трое женщин 38, 65 и 71 лет. Били россияне по Никополю из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе. Применяли и РСЗО, — говорится в сообщении главы ОВА.

В Никополе повреждены 3 предприятия, колледж, детсад и гаражный кооператив и 10 частных домов.

Задело и технику спасателей, ликвидировавших последствия атаки. Пожарные успели пройти в укрытие во время повторного обстрела.

Неспокойно было также в Марганецкой и Покровской громадах. Там без раненых. Последствия атак выясняют специалисты.

Защитники неба с ПВК «Восток» ночью уничтожили 1 ракету и вражеский дрон.

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