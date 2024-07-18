Ночью в Днепре во время тревоги слышали взрывы: появились подробности от ОВА

В ночь на 18 июля во время воздушной тревоги жители Днепра услышали взрывы, прогремевшие около 03:16. Тревога началась в 02:36. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БпЛА в направлении области. В 03.33 объявили отбой тревоги. За время следующей воздушной тревоги, раздававшейся с 03:47 до 04:03, к счастью, жители Днепра о взрывах больше не сообщали.
Глава ОВА Сергей Лысак обнародовал официальную информацию о взрывах, которые слышали в Днепре в ночь на 18 июля.
Этой ночью подразделения ПВК «Восход» уничтожили над областью 2 ракеты и 5 шахедов, — сообщил Сергей Лысак.
Враг направил ракету на Синельниковщину – произошел пожар. К счастью, пострадавших нет.
Дронами-камикадзе и артиллерией обстрелял Никопольщину. Удар пришелся по Покровской и Марганецкой общине, а также по Никополю.
Больше всего досталось райцентру города. Там пострадали двое мужчин – 51 и 60 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести, получают необходимую медицинскую помощь.
Повреждена жилая двухэтажка, 13 домов, уничтожены 2 хозяйственные постройки и 6 — разбиты, изуродованы солнечные панели и авто. Возникло возгорание в магазине, спасатели обуздали огонь.
Фото (Никопольский район):
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